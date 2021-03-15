Опубликован список погибших в результате крушения самолета Ан-26

Алматы. 14 марта. Kazakhstan Today - В результате авиакатастрофы военного самолета АН-26 близ аэропорта Алматы погибли четверо военнослужащих, передает Kazakhstan Today.

Среди погибших четверо военнослужащих: старший лейтенант Досжан Баймуратов, 43 года, сержант Евгений Васильков, 34 года, лейтенант Мухтар Сагинбаев, 26 лет, майор Габит Барлыкбаев, 34 года", - сообщает телеканал Хабар 24.

Как ранее сообщалось, в субботу 13 марта, в 17.22, при заходе на посадку в аэропорт города Алматы потерпело крушение воздушное судно Ан-26 (бортовой номер 02) Авиационной службы КНБ РК. На борту находились шесть членов экипажа, из которых четверо погибли и двое госпитализированы с тяжёлыми травмами.

Президент Казахстана выразил соболезнования по случаю гибели четырех членов экипажа и поручил выяснить причину авиакатастрофы.

В Комитете национальной безопасности подтвердили , что потерпевший крушение военный самолет АН-26 относится к Авиационной службе ведомства. Ведомство ведет расследование причин авиационного происшествия.





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