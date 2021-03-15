Система Orphus

Опубликован список погибших в результате крушения самолета Ан-26

14.03.2021 24058
Алматы. 14 марта. Kazakhstan Today - В результате авиакатастрофы военного самолета АН-26 близ аэропорта Алматы погибли четверо военнослужащих, передает Kazakhstan Today.
 

Среди погибших четверо военнослужащих: старший лейтенант Досжан Баймуратов, 43 года, сержант Евгений Васильков, 34 года, лейтенант Мухтар Сагинбаев, 26 лет, майор Габит Барлыкбаев, 34 года", - сообщает телеканал Хабар 24.

 
Как ранее сообщалось, в субботу 13 марта, в 17.22, при заходе на посадку в аэропорт города Алматы потерпело крушение воздушное судно Ан-26 (бортовой номер 02) Авиационной службы КНБ РК. На борту находились шесть членов экипажа, из которых четверо погибли и двое госпитализированы с тяжёлыми травмами. 
 
Состояние пострадавших в результате аварии крайне тяжелое. Врачи принимают все усилия по спасению жизни раненых. Мобилизованы все кадры, в том числе главный реаниматолог города. 
 
Президент Казахстана выразил соболезнования по случаю гибели четырех членов экипажа и поручил выяснить причину авиакатастрофы.
 
В Комитете национальной безопасности подтвердили, что потерпевший крушение военный самолет АН-26 относится к Авиационной службе ведомства. Ведомство ведет расследование причин авиационного происшествия.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая