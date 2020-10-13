Автомобиль сбил трех пешеходов на тротуаре в Актобе

Актобе. 12 октября. Kazakhstan Today - Сегодня в Актобе, на пересечении улиц Жубановых и Сатпаева автомобиль сбил трех пешеходов на тротуаре, передает Kazakhstan Today.

Водитель автомашины ВАЗ-21703, двигаясь по улице Братьев Жубановых со стороны улицы Макаренко, на пересечении улицы Сатпаева, нарушив ПДД РК, при повороте налево по разрешающему сигналу светофора не уступил дорогу автомашине Volkswagen Golf, который двигался во встречном направлении прямо по улице Жубановых", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.

В результате столкновения от удара Volkswagen Golf, изменив направление движения, сбил пешеходов, которые находились на тротуаре перед пешеходным переходом. После этого, продолжив движение, автомобиль врезался в опору линии электропередач.

В результате ДТП три пешехода с различными травмами доставлены в БСМП Актобе.

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