Более десяти алматинцев получили травмы от пиротехники на новогодние праздники

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Алматы. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - В новогодние выходные в Алматы поступило более 2 тысяч обращений в полицию и более 9 тысяч обращений в скорую помощь, сообщили в городском акимате.





По данным управления общественного здравоохранения Алматы, около 9 тысяч человек обратились на пульт "103" в новогодние праздники.





В основном жители и гости города жаловались на температуру и кашель. Кроме того, в стационары были доставлены пациенты с различными травмами. Травмы и ожоги от пиротехнических средств были зарегистрированы в 13 случаях и 733- диагнозов ОРВИ", - проинформировали в пресс-службе ведомства.





По словам старшего врача службы скорой медицинской помощи Акмарал Асановой, если раньше за сутки было приблизительно 4 тыс. обращений, то в праздники их число варьируется около 7 тыс.





В ДЧС мегаполиса отчитались, что за три праздничных дня спасатели совершили 31 выезд, из них на пожары -10. Погибших при этом не зарегистрировано.





Напомним, спасатели и полицейские переведены на усиленный вариант несения службы.





Они продолжат службу в таком режиме и с 09.00 6 января до 09.00 8 января 2024 года на Рождество", - добавили в акимате.





Напомним, что не обошлось без происшествий при использовании пиротехники и в других городах. В Атырау в новогоднюю ночь после запуска фейерверка загорелся жилой многоэтажный дом. В Павлодаре подростки, играя с пиротехникой, подожгли балкон. В соцсетях выложили видео с запуском опасных фейерверков в Астане. В Кокшетау залпы фейерверков запустили прямо в жилой дом.



