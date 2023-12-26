В Павлодаре из-за пиротехники загорелся балкон
По предварительной версии, пожар устроили подростки, игравшие с фейерверками
Фото: ДЧС Павлодарской области
Павлодар. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Нарушения правил при использовании пиротехники едва не привели к пожару в однокомнатной квартире в Павлодаре.
В Павлодаре минувшей ночью произошел пожар дома по адресу Ломова, 179. В однокомнатной квартире на восьмом этаже тлела деревянная обшивка стен балкона, сообщает "Казправда".
Причиной пожара стало нарушение правил использования пиротехники. По информации ДЧС, кто-то запускал фейерверки на улице, и салют попал на обшивку из пенопласта.
По словам заместителя начальника ДЧС региона Рената Валишанова, с пиротехникой играли подростки.
В городе категорически запрещается запускать пиротехнические изделия на расстоянии ближе 20 метров от любых строений, напомнили спасатели.
Между тем полицейские рапортуют о рейдах, во время которых выявляют нелегальных продавцов фейерверков. Например, одним из первых выявлен факт незаконной продажи возле магазина в Восточном промышленном районе - у 59-летней павлодарки изъяли 2 коробки по 20 залпов и 6 палок по 18 выстрелов пиротехнических изделий. За незаконную торговлю в отношении продавца составлен административный протокол по статье 196 КоАП. Данная статья предусматривает штраф в размере 25 МРП.
Департамент полиции сообщает, что категорически запрещена продажа пиротехнических изделий вне контейнеров, в открытых павильонах, с автомашин, палаток, с рук и в переходах, а также лицами, не имеющими соответствующей лицензии и разрешения на хранение пиротехнических изделий.
Ранее в ДЧС Алматы отметили, что в новогодние праздники из-за использования пиротехники происходит более 10 пожаров.
Напомним, в Кыргызстане в результате взрыва грузовика с пиротехникой погиб человек.
Согласно результатам опроса, проведенного KAZAKHSTAN TODAY, 45% опрошенных считают, что в Казахстане следует запретить фейерверки.
В эксклюзивном материале KAZAKHSTAN TODAY заведующий лабораторией териологии и руководитель Центра мониторинга снежного барса Института зоологии КН МНиВО РК Алексей Грачев, говоря о влиянии громких звуков, издаваемым фейерверками, на диких животных, подчеркнул, что они испытывают колоссальный стресс.