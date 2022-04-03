Дорогу смыло паводком в Актюбинской области

Фото: МЧС РК

НУР-СУЛТАН. 3 АПРЕЛЯ - В Казахстане с начала паводкового периода талыми водами подтоплено 85 жилых и 15 дачных домов, 2 социальных объекта в 6 населенных пунктах. При этом отведена вода из 43 домов в Павлодарской и Актюбинской областях, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Заблаговременно эвакуировано 196 человек, в том числе 74 за последние сутки, из них 139 - размещены в пунктах временной эвакуации, 57 - у родственников. За текущие сутки зарегистрировано подтопление 5 жилых и 15 дачных домов, произошли переливы на 3 участках автодорог республиканского и 1 областного значения", - сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

В ходе комиссионного обследования в поселке Шалгын ЗКО дополнительно установлено подтопление 4 жилых домов и падеж 15 голов МРС.

Также, за последние сутки на станции Мырза в городе Темиртау Карагандинской области произошло подтопление талыми водами 1 жилого дома, эвакуировано 7 человек, из них 5 детей.

На контроле находятся подтопленные 42 жилых и 15 дачных домов, 2 соцобъекта, переливы на 22 участках автодорог, из них республиканского значения - 4, областного - 2, местного - 16, в том числе размыты 14 участков автодорог: республиканская - 1, местная - 13", - проинформировали в министерстве.

Кроме того, в целях снижения рисков ЧС вызванных паводками на территории регионов силами МИО и МЧС проведены работы по откачке 2 270,4 тыс. кубических метров талых вод, укладке 21 891 мешков с инертными материалами, а также ледорезные работы на реках на площади 250 квадратных метров.

По данным МЧС, в работах задействовано 1 067 человек МЧС, МВД и МИО, 441 единица техники МЧС, МВД и МИО, из них МЧС - 85, 141 водооткачивающих средств МЧС и МИО, в том числе МЧС - 66 и 10 плавсредств МЧС и МИО, из них МЧС - 6.