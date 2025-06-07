06.06.2025, 16:53 30346

ДТП с автобусом в Астане: какую помощь окажут пострадавшим

ДТП с автобусом в Астане: какую помощь окажут пострадавшим
Фото: скрин из видео
Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В акимате Астаны рассказали, какая помощь будет оказана семье пострадавшей в ДТП с автобусом девочки, которой ампутировали обе ноги.

Представители акимата и автобусного парка встретились с родственниками пострадавшей.

Были определены следующие меры поддержки:

  • страховая выплата за счет полиса автопарка в размере 19,6 млн тенге (на данный момент в рамках закона ведутся процедуры);
  • дополнительно было принято решение об оказании спонсорской помощи от автопарка в размере 10 млн тенге;
  • в связи с тем что семья из Акмолинской области, им предложена помощь по аренде жилья на время пребывания в Астане с целью лечения и реабилитации;
  • обеспечивается медицинская и психологическая помощь;
  • оказывается сопровождение по вопросам социальной поддержки.

Состояние ребенка остается стабильным, она переведена в профильное отделение", - сообщили в акимате.


Обо всех принятых и предложенных мерах родственники пострадавшей девочки были проинформированы.

Еще двум пациентам, которые находятся в больницах, оказывается всесторонняя помощь. Они также получат страховые выплаты.

Напомним, вечером 2 июня в Астане автобус врезался в столб на проспекте Республики. Во время удара столб сильно повредил салон.

Бригады скорой помощи доставили в стационары 15 человек. Из них трое были госпитализированы. В реанимацию попали женщина и восьмилетняя девочка, которой медики ампутировали обе ноги.
 

новости по теме

07.06.2025, 09:13 6921

Подземные толчки ощутили жители Алматы

Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало
Подземные толчки ощутили жители Алматы
Алматы. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций ТОО "Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации" МЧС РК 7 июня в 08.33 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения располагается на территории Кыргызстана в 279 км на юго-запад от Алматы.

Жители Алматы ощутили толчки в два балла.

Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.

Напомним, 27 мая жители Жетысуской области ощутили подземные толчки. 25 мая землетрясение ощутили в Жамбылской области.
 
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Теги:ЗемлетрясениерегистрацияАлматы
06.06.2025, 19:53 24751

Аварийный выброс газоводяной смеси произошел на месторождении в Мангистауской области

К устранению последствий привлечены 10 единиц техники, 32 специалиста и один беспилотный аппарат
Актау. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Аварийный выброс газоводяной смеси произошел на месторождении "Толкын" в Мангистауской области, сообщает пресс-служба областного департамента по чрезвычайным ситуациям.

Скважина № 57, на которой произошел выброс, принадлежит ТОО "Varro Operating Group".

Смесь вышла через обсадную трубу скважины, возгорания зафиксировано не было.

К устранению последствий привлечены 10 единиц техники, 32 специалиста и один беспилотный аппарат. На месте продолжаются работы по локализации инцидента", - уведомили в ДЧС.



Напомним, в марте выброс газа с последующим возгоранием произошел на скважине № 437 месторождения "Западная Прорва" в Атырауской области. При ликвидации аварии пострадали два работника.
 
 
06.06.2025, 12:35 36041

Трое взрослых и ребенок погибли в страшной аварии близ Петропавловска   

На трассе Петропавловск - Мамлютка столкнулись автомобили "Газель" и "Мерседес"
Трое взрослых и ребенок погибли в страшной аварии близ Петропавловска
Фото: Петропавловск.news
Петропавловск. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В страшной аварии вблизи Петропавловска погибли 4 человека, в том числе 7-летняя девочка, сообщает "Петропавловск.news" со ссылкой на департамент полиции СКО.

ДТП произошло 5 июня около 18.30. На трассе Петропавловск - Мамлютка столкнулись автомобили "Газель" и "Мерседес".

Сразу после столкновения оба автомобиля загорелись. Из сообщения пресс-службы департамента полиции известно, что всего в аварии погибли 4 человека, в том числе 7-летняя девочка. Еще два человека пострадали и были доставлены в медучреждения", - сообщает источник.



Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Стоит отметить, что за последнее время в Казахстане участились случаи смертельных аварий на дорогах.

В конце мая три человека погибли в результате лобового столкновения в ЗКО.

20 мая шесть иностранцев погибли в ДТП с грузовиком в Костанайской области.

28 мая участники кортежа с похищенной невестой спровоцировали аварию в Алматинской области. Девушка погибла на месте ДТП.
 
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Теги:АварияСКОГибельЛюди
05.06.2025, 12:26 62181

Очередной пожар в ЖК тушат огнеборцы в Астане

По предварительной версии, возгорание произошло в кабельной шахте с 5-го по 12-й этаж
Очередной пожар в ЖК тушат огнеборцы в Астане
Фото: ДЧС Алматы
Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане вновь произошел пожар в жилом комплексе. На этот раз пожарные тушат возгорание в ЖК на улице Тәуелсиздик в районе Сарайшык.

По предварительной версии, возгорание произошло в кабельной шахте с 5-го по 12-й этаж.

Жильцы самостоятельно эвакуировались. Информация по пострадавшим не поступала. На месте силы и средства работают по повышенному рангу", - сообщили в МЧС.


Подробности инцидента уточняются.

Ранее в столичном микрорайоне Нура произошел крупный пожар в ЖК "Семь бочек". Большинство жильцов эвакуировались самостоятельно.
 
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Теги:ПожарАстанаЖКМЧС
04.06.2025, 17:57 93841

Пятеро детей погибли в результате пожара в одном из сел на западе Казахстана   Дополнено

Пожар полностью ликвидирован
Пятеро детей погибли в результате пожара в одном из сел на западе Казахстана
Уральск. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Пятеро детей погибли в результате пожара в частном доме в селе Жымпиты Западно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

Огнеборцы прибыли на место происшествия через 5 минут после поступления вызова. По прибытии в доме горели личные вещи и мебель открытым пламенем на площади 30 квадратных метров. Спасатели обнаружили пятерых детей в бессознательном состоянии. К сожалению, дети скончались в больнице. Пожар полностью ликвидирован", - проинформировали в пресс-службе.


Подчеркивается, что на месте работают силы и средства ДЧС ЗКО. Кроме того, к месту вызова выехали руководство ДЧС, исследовательская испытательная пожарная лаборатория, отдел дознания и психолог департамента по ЧС.

Дополнено 04.06.2025, 20.56

Аким ЗКО Нариман Турегалиев на своей странице в Facebook выразил соболезнования родителям и близким детей, погибших в Сырымском районе. И добавил, что со стороны акимата будет оказана вся необходимая помощь: организация похорон, предоставление психологической помощи, обеспечение жильем, а также другие меры социальной поддержки.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты ДЧС, департамента полиции, медицинские работники и другие профильные службы. Ситуацию держу на личном контроле", - написал аким ЗКО.


Ранее в Астане произошел крупный пожар в ЖК "Семь бочек".
 
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Теги:ПожарГибельЗКОдети
04.06.2025, 13:25 102911

О состоянии пострадавшей в ДТП с автобусом девочки рассказали медики

Девочка пока остается в реанимации, но уже пришла в сознание
О состоянии пострадавшей в ДТП с автобусом девочки рассказали медики
Фото: Pexels.com
Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Состояние девочки, которой ампутировали обе ноги после аварии с автобусом в Астане, стабилизировалось.

По состоянию на 4 июня пострадавшие в результате ДТП 3 пациента продолжают получать стационарное лечение", - проинформировали в управлении здравоохранения столицы.


Девочка пока остается в реанимации, но уже пришла в сознание.

Ее жизни ничего не угрожает благодаря врачам. Она находится под наблюдением. Если сегодня состояние пациентки улучшится, ее переведут в обычную палату", - уточнили в ведомстве.


Рядом с девочкой находится ее мама. С ними работают психологи.

Еще одна пострадавшая, которая находилась в реанимации, переведена в отделение политравмы.

Ее состоянию и жизни ничего не угрожает", - отметили в управлении.


Третий госпитализированный пациент также продолжает получать стационарное лечение. Его состояние стабильное, без ухудшений.

Напомним, вечером 2 июня в Астане автобус врезался в столб на проспекте Республики. Во время удара столб сильно повредил салон.

Бригады скорой помощи доставили в стационары 15 человек. Из них трое были госпитализированы. В реанимацию попали женщина и восьмилетняя девочка, которой медики ампутировали обе ноги.
 
04.06.2025, 08:57 118111

В Астане произошел крупный пожар в ЖК "Семь бочек"   

Тушение пожара осложнялось отсутствием подъездных путей для техники
В Астане произошел крупный пожар в ЖК "Семь бочек"
Фото: МЧС РК
Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане в районе Нура ночью произошло возгорание утеплителя наружной обшивки с 6-го по 16-й этаж ЖК "Семь бочек" и балкона на 14-м этаже на общей площади 250 квадратных метров, сообщили в МЧС РК.

Самостоятельно вышли на улицу около 100 жителей, силами ДЧС эвакуировано 15 человек. Пострадавших нет, причина устанавливается", - проинформировали в ведомстве.




 
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Теги:ПожарМЧС
03.06.2025, 17:46 168196

На стройплощадке в Алматы упал башенный кран: есть погибший

На стройплощадке в Алматы упал башенный кран: есть погибший
Фото: ДЧС Алматы
Алматы. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На территории строительной площадки в городе Алматы упал башенный кран, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям мегаполиса.

Обнаружен погибший. По вызову незамедлительно были направлены сотрудники управления промышленной безопасности и других служб взаимодействия. Информация уточняется. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - заявили в ДЧС.


Ранее башенный кран упал на стройке в Костанае.
 
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Теги:ПадениекранАлматы

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