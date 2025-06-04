В Астане автобус врезался в столб Дополнено
Фото: скрин из видео
Астана. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Автобус врезался в столб на проспекте Республики. Полиция проводит проверку по факту ДТП, сообщили в ДП Астаны.
На проспекте Республики произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. По предварительным данным, водитель, следуя по маршруту с пассажирами, при выполнении маневра не справился с управлением и совершил наезд на опору информационного табло. В результате ДТП имеются пострадавшие", - говорится в сообщении.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Проводится всесторонняя проверка, устанавливаются все обстоятельства.
По предварительным данным управления здравоохранения, госпитализировано 10 человек.
Видео и фото с места происшествия опубликовано в соцсетях.
Дополнено 03.06.2025, 13.46
Аварию с автобусом прокомментировали в акимате Астаны. Там сообщили, что водитель попавшего в аварию автобуса имеет общий стаж более 15 лет на пассажирском транспорте и работает в автопарке с 2020 года.
В день происшествия он прошел обязательный предрейсовый медосмотр и был допущен к работе. Работает первый день после выходного. Автобус 2024 года, на момент выезда на линию автобус находился в технически исправном состоянии", - подчеркнули в ведомстве.
Там добавили, что всем пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь, также будет оказана материальная и другая необходимая дополнительная помощь.
Пострадавшим пассажирам в соответствии с действующим законодательством после проведения медицинской и страховой экспертизы будут произведены денежные выплаты",- заявили в акимате.
По факту возбуждено уголовное дело. Проводится всесторонняя проверка, устанавливаются все обстоятельства.
Напомним, после аварии с места происшествия были госпитализированы 15 пассажиров. Трое остались в больнице, врачи оценивают их состояние как стабильно тяжелое и крайне тяжелое. Одной из пострадавших в результате полученных тяжелых травм были ампутированы обе ноги.