03.06.2025, 08:35 99301

В Астане автобус врезался в столб  Дополнено

Водитель попавшего в аварию автобуса имеет общий стаж более 15 лет и перед выездом прошел обязательный предрейсовый медосмотр
В Астане автобус врезался в столб
Фото: скрин из видео
Астана. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Автобус врезался в столб на проспекте Республики. Полиция проводит проверку по факту ДТП, сообщили в ДП Астаны.

На проспекте Республики произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. По предварительным данным, водитель, следуя по маршруту с пассажирами, при выполнении маневра не справился с управлением и совершил наезд на опору информационного табло. В результате ДТП имеются пострадавшие", - говорится в сообщении.


По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Проводится всесторонняя проверка, устанавливаются все обстоятельства.

По предварительным данным управления здравоохранения, госпитализировано 10 человек.

Видео и фото с места происшествия опубликовано в соцсетях.


Дополнено 03.06.2025, 13.46

Аварию с автобусом прокомментировали в акимате Астаны. Там сообщили, что водитель попавшего в аварию автобуса имеет общий стаж более 15 лет на пассажирском транспорте и работает в автопарке с 2020 года.

В день происшествия он прошел обязательный предрейсовый медосмотр и был допущен к работе. Работает первый день после выходного. Автобус 2024 года, на момент выезда на линию автобус находился в технически исправном состоянии", - подчеркнули в ведомстве.


Там добавили, что всем пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь, также будет оказана материальная и другая необходимая дополнительная помощь.

Пострадавшим пассажирам в соответствии с действующим законодательством после проведения медицинской и страховой экспертизы будут произведены денежные выплаты",- заявили в акимате.


По факту возбуждено уголовное дело. Проводится всесторонняя проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Напомним, после аварии с места происшествия были госпитализированы 15 пассажиров. Трое остались в больнице, врачи оценивают их состояние как стабильно тяжелое и крайне тяжелое. Одной из пострадавших в результате полученных тяжелых травм были ампутированы обе ноги.
 
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Теги:ДТП

новости по теме

04.06.2025, 13:25 10236

О состоянии пострадавшей в ДТП с автобусом девочки рассказали медики

Девочка пока остается в реанимации, но уже пришла в сознание
О состоянии пострадавшей в ДТП с автобусом девочки рассказали медики
Фото: Pexels.com
Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Состояние девочки, которой ампутировали обе ноги после аварии с автобусом в Астане, стабилизировалось.

По состоянию на 4 июня пострадавшие в результате ДТП 3 пациента продолжают получать стационарное лечение", - проинформировали в управлении здравоохранения столицы.


Девочка пока остается в реанимации, но уже пришла в сознание.

Ее жизни ничего не угрожает благодаря врачам. Она находится под наблюдением. Если сегодня состояние пациентки улучшится, ее переведут в обычную палату", - уточнили в ведомстве.


Рядом с девочкой находится ее мама. С ними работают психологи.

Еще одна пострадавшая, которая находилась в реанимации, переведена в отделение политравмы.

Ее состоянию и жизни ничего не угрожает", - отметили в управлении.


Третий госпитализированный пациент также продолжает получать стационарное лечение. Его состояние стабильное, без ухудшений.

Напомним, вечером 2 июня в Астане автобус врезался в столб на проспекте Республики. Во время удара столб сильно повредил салон.

Бригады скорой помощи доставили в стационары 15 человек. Из них трое были госпитализированы. В реанимацию попали женщина и восьмилетняя девочка, которой медики ампутировали обе ноги.
 
04.06.2025, 08:57 24061

В Астане произошел крупный пожар в ЖК "Семь бочек"   

Тушение пожара осложнялось отсутствием подъездных путей для техники
В Астане произошел крупный пожар в ЖК "Семь бочек"
Фото: МЧС РК
Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане в районе Нура ночью произошло возгорание утеплителя наружной обшивки с 6-го по 16-й этаж ЖК "Семь бочек" и балкона на 14-м этаже на общей площади 250 квадратных метров, сообщили в МЧС РК.

Самостоятельно вышли на улицу около 100 жителей, силами ДЧС эвакуировано 15 человек. Пострадавших нет, причина устанавливается", - проинформировали в ведомстве.




 
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Теги:ПожарМЧС
03.06.2025, 17:46 79586

На стройплощадке в Алматы упал башенный кран: есть погибший

На стройплощадке в Алматы упал башенный кран: есть погибший
Фото: ДЧС Алматы
Алматы. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На территории строительной площадки в городе Алматы упал башенный кран, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям мегаполиса.

Обнаружен погибший. По вызову незамедлительно были направлены сотрудники управления промышленной безопасности и других служб взаимодействия. Информация уточняется. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - заявили в ДЧС.


Ранее башенный кран упал на стройке в Костанае.
 
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Теги:ПадениекранАлматы
03.06.2025, 16:58 82211

В Астане задержан водитель попавшего в ДТП автобуса

По факту ДТП проводится проверка
В Астане задержан водитель попавшего в ДТП автобуса
Астана. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане задержан водитель попавшего в ДТП автобуса, сообщили в департаменте полиции Астаны.

По факту нарушения правил дорожного движения с участием маршрутного автобуса, повлекшего тяжкий вред здоровью пассажиров, возбуждено уголовное дело. Водитель водворен в изолятор временного содержания ДП Астаны", - проинформировали в полиции.


По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, вчера вечером автобус врезался в столб на проспекте Республики. Во время удара столб сильно повредил салон. В ДТП пострадали 15 человек, в том числе дети. Одной из пострадавших ампутировали обе ноги.
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Теги:ДТПЗадержаниеАстанаводитель
03.06.2025, 15:54 84191

Детский омбудсмен в Алматы прокомментировала нанесение побоев шестилетнему ребенку в игровой комнате   Дополнено

Дело находится в прокуратуре для правовой оценки
Алматы. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В соцсетях распространилось видео, на котором запечатлено, как в игровой комнате одного из ресторанов Алматы неизвестный мужчина несколько раз ударил мальчика.

По словам автора видео, инцидент произошел 4 мая.

Тучный мужчина, неожиданно дважды со всей силы ударил 6-летнего мальчика. Когда мама ребенка прибежала в игровую, то вместо извинений услышала ушат грязи в свой адрес, она сразу вызвала полицию, мужчина сбежал из ресторана", - говорится в посте под видео.


Уполномоченный по делам ребенка в Алматы Диана Ерлан сообщила, что дело по случаю избиения ребенка шести лет в Алматы находится в прокуратуре для правовой оценки.

Скриншот Instagram/diana.yerlan

На связи с мамой и адвокатом ребенка. Ранее сразу после случая была предложена психологическая поддержка для ребенка", - рассказала Диана Ерлан.


Дополнено 03.06.2025, 18.02

В Алматы возбуждено уголовное дело после того, как в игровой комнате одного из ресторанов города казахстанец несколько раз ударил мальчика, сообщает пресс-служба департамента полиции мегаполиса.

По данному факту управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело. После установления объективных обстоятельств будет принято процессуальное решение. Вместе с тем отметим, что участковый инспектор прибыл на место происшествия спустя 6 минут после поступления сигнала на пульт "102", - проинформировали в департаменте.


На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
 
03.06.2025, 11:07 95226

ДТП с автобусом в Астане: одной из пассажирок ампутировали обе ноги  Дополнено

Состояние госпитализированных оценивается как стабильно тяжелое и крайне тяжелое
ДТП с автобусом в Астане: одной из пассажирок ампутировали обе ноги
Фото: Depositphotos
Астана. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Одной из пассажирок столкнувшегося с опорой информационного табло автобуса ампутировали обе ноги, сообщает управление общественного здравоохранения Астаны.

По его данным, бригады скорой помощи доставили в стационары 15 человек.

Из них госпитализированы трое. Остальные отпущены домой. Состояние госпитализированных оценивается как стабильно тяжелое и крайне тяжелое. Одной пациентке проведена ампутация нижних конечностей. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме", - рассказали в управлении.


Дополнено 03.06.2025, 14.30

В управлении общественного здравоохранения Астаны сообщили, что пострадавшей, которой были ампутированы обе ноги, оказалась девочка 2017 года рождения. Всего, по их словам, из 15 пострадавших в ДТП шестеро - дети.

Напомним, вчера вечером автобус врезался в столб на проспекте Республики. Во время удара столб сильно повредил салон.
 
03.06.2025, 09:44 98871

В Алматы автомобиль влетел в АЗС: двое пострадали

В Алматы автомобиль влетел в АЗС: двое пострадали
Фото: Depositphotos
Алматы. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы два человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на автозаправочной станции в Алатауском районе, сообщает пресс-служба департамента полиции мегаполиса.

Водитель автомашины марки Lexus, следуя по проспекту Райымбека в западном направлении, при перестроении из ряда в ряд допустил столкновение с автомашиной марки Mercedes, которая следовала попутно. В результате Mercedes допустил наезд на препятствие, а именно бензоколонку автозаправочной станции. В результате данного ДТП водитель Mercedes и его пассажир с травмами были доставлены в одну из больниц города. К расследованию факта ДТП приступили сотрудники управления полицией Алатауского района", - проинформировала официальный представитель департамента полиции города Алматы Салтанат Азирбек.


Ранее четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Алматы.
 
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Теги:АварияАЗСАлматы
02.06.2025, 17:24 122586

Гибель казахстанки в египетском аэропорту: возбуждено уголовное дело

Гибель казахстанки в египетском аэропорту: возбуждено уголовное дело
Фото: Polisia.kz
Астана. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Уголовное дело возбуждено после гибели гражданки Казахстана в аэропорту Шарм-эль-Шейха, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Министерства иностранных дел РК в Айбек Смадияров.

Мы оказывали все время консульско-правовую помощь. Тело погибшей было доставлено в Казахстан, 21 мая. И, естественно, мы с египетскими властями этот вопрос очень серьезно обсуждали, чтобы безопасность наших граждан на их курортах и в аэропортах были обеспечены по высшей категории. Почему? Потому что Египет является одним из популярных направлений для наших туристов. Далее этот вопрос министр транспорта Египта взял под свой личный контроль. Как мне известно, было возбуждено уголовное дело - детали, к сожалению, не могу объявить", - заявил Айбек Смадияров.


Напомним, в аэропорту Шарм-эль-Шейха на казахстанских туристов упал рекламный щит, погибла женщина.

Позже в кулуарах мажилиса парламента заместитель министра иностранных дел РК Алибек Куантыров прокомментировал трагедию.
 
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