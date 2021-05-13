Двух участников ДТП в Алматы лишили прав и приговорили к ограничению свободы

АЛМАТЫ. 12 МАЯ - В Алматы двух водителей приговорили к ограничению свободы за ДТП, в котором серьезно пострадал мужчина, передает KAZAKHSTAN TODAY.

ДТП произошло утром 17 сентября 2020 года в Ауэзовском районе Алматы, напоминает портал Polisia.kz

Согласно материалам уголовного дела, водитель С. Саткынбай, следуя на автомашине Daewoo Matiz по улице Алтынсарина в южном направлении, на пересечении с проспектом Абая, нарушив правила, выехал на перекресток на запрещающий красный сигнал светофора и допустил столкновение с JAC S3 под управлением водителя Е. Ивченко. Между тем Е. Ивченко также нарушила правила и заехала на перекресток на запрещающий желтый сигнал светофора. В результате столкновения автомобиль под управлением Ивченко, двигаясь по инерции, совершил наезд на пешехода, который стоял на углу перекрестка. Пешеход получил тяжкие телесные повреждения", - сообщил заместитель начальник департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.

Он уточнил, что расследование по указанному факту окончено. Приговором Ауэзовского районного суда оба водители признаны виновными. Каждый из них приговорен к 1 году ограничения свободы и лишению права управления транспортными средствами сроком на три года.





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