Двух журналистов вызвали в полицию после публикации о "снарядах"

ТАРАЗ. 16 СЕНТЯБРЯ - Департамент полиции Жамбылской области проводит расследование по факту публикаций о снарядах возле ресторана в Байзаксокм районе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В этой связи в качестве свидетелей приглашены и опрошены журналисты двух изданий и блогер. В настоящее время проводится проверка. По результатам собранных материалов будет дана соответствующая правовая оценка", - сообщили в департаменте полиции Жамбылской области.
Заявление поступило от управления внутренней политики акимата области. Один из журналистов вызван в полицию как свидетель, другой - в качестве свидетеля с правом на защиту.
Ситуацию прокомментировали в Министерстве информации и общественного развития.
Министерство по данному факту запросило соответствующую информацию у правоохранительных органов. По предварительной представленной информации, в настоящее время начато досудебное расследование, статус представителей СМИ обозначен как свидетели. Министерство держит данный вопрос на контроле. При этом отмечаем, что в соответствии с законом "О средствах массовой информации" журналисты не должны забывать принимать меры по проверке достоверности распространяемой информации".
30 августа на телеканале YouTube было опубликовано видео, на котором видна куча боеприпасов, лежащих под открытым небом. Авторы видео отметили, что "снаряды" могут быть опасны. Пресс-служба Министерства обороны в официальном комментарии назвала "снаряды" металлоломом, не представляющим угрозы.
Напомним, 26 августа 2021 года, около 19.00, в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. Огонь быстро перекинулся на хранилища, где были складированы инженерные боеприпасы. Пожар локализовать не удалось, и он распространился на другие хранилища. Произошло возгорание и более 10 взрывов. В результате ЧП погибли семнадцать человек: 10 сотрудников органов гражданской защиты, шесть военнослужащих Министерства обороны и один военный прокурор.
15 сентября родным огнеборцев, погибших при тушении пожара, вручили госнаграды.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства