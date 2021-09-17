Двух журналистов вызвали в полицию после публикации о "снарядах"

ТАРАЗ. 16 СЕНТЯБРЯ - Департамент полиции Жамбылской области проводит расследование по факту публикаций о снарядах возле ресторана в Байзаксокм районе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В этой связи в качестве свидетелей приглашены и опрошены журналисты двух изданий и блогер. В настоящее время проводится проверка. По результатам собранных материалов будет дана соответствующая правовая оценка", - сообщили в департаменте полиции Жамбылской области.

Заявление поступило от управления внутренней политики акимата области. Один из журналистов вызван в полицию как свидетель, другой - в качестве свидетеля с правом на защиту.

Ситуацию прокомментировали в Министерстве информации и общественного развития.

Министерство по данному факту запросило соответствующую информацию у правоохранительных органов. По предварительной представленной информации, в настоящее время начато досудебное расследование, статус представителей СМИ обозначен как свидетели. Министерство держит данный вопрос на контроле. При этом отмечаем, что в соответствии с законом "О средствах массовой информации" журналисты не должны забывать принимать меры по проверке достоверности распространяемой информации".





Напомним, 26 августа 2021 года, около 19.00, в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов . Огонь быстро перекинулся на хранилища, где были складированы инженерные боеприпасы. Пожар локализовать не удалось, и он распространился на другие хранилища. Произошло возгорание и более 10 взрывов. В результате ЧП погибли семнадцать человек : 10 сотрудников органов гражданской защиты, шесть военнослужащих Министерства обороны и один военный прокурор.





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