Экскаваторщик по невнимательности заживо похоронил своего напарника в пригороде Уральска

Уральск. 11 июля. Kazakhstan Today - В Уральске два дня искали мужчину, который не вернулся домой с работы. Выяснилось, что его еще в субботу по невнимательности заживо закопал напарник-экскаваторщик, передает Kazakhstan Today.

Несчастный случай произошел в дачном обществе в районе Птицефабрики в Уральске в минувшую субботу. При прокладке водопровода, один из экскаваторщиков случайно засыпал другого рабочего землёй. Откопали рабочего лишь спустя два дня, после того как его стали разыскивать родные.

То самое место, где по неосторожности был заживо погребён мужчина, сообщает портал " Уральская неделя ".

65-летнего жителя дачного общества родные стали искать вечером в субботу, 6 июля, после того как он не вернулся домой с работы. В тот день он работал на прокладке водопровода в дачном обществе и помогал механизатору экскаватора прокладывать траншею.

После работы его начали искать, ведь загулять он не мог - его супруга говорила, что он никогда не употреблял алкоголь. Искали рабочего два дня, на третий день сотрудники полиции решили откопать траншею, которую в субботу вечером трактор засыпал. Когда её откопали, под землёй нашли мёртвое тело", - рассказал один из местных жителей Асхат Баетов.

В настоящее время полиция начала расследование по этому факту. Уголовное дело инициировано по статье УК РК "Причинение смерти по неосторожности". Несмотря на это расследование, жители дачного общества возмущены этой трагедией. По их мнению, она стала возможна из-за деятельности председателя дачного общества.

"Механизатор трактора - молодой мальчишка, 1995 года рождения. Его на эту работу взял председатель нашего общества, и мы несколько раз обращали внимание председателя на то, что этот парень неопытный. Кроме того, он в тракторе установил магнитолу с мощной колонкой и носился по поселку с громкой музыкой. Вполне возможно, что в момент трагедии он просто не услышал криков своего напарника, когда того начало засыпать грунтом", - считает местный житель Роллан Утегалиев.

Происшествие стало поводом для небольшого митинга местных жителей в понедельник, в день похорон погибшего мужчины. Как рассказали жители, председатель нанимал на работу недостаточно квалифицированных людей без документов, что и привело к трагедии.





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