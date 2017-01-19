Фиктивные документы для получения вида на жительство предоставляли иностранцы в Алматы

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Фиктивные документы для получения вида на жительство предоставляли иностранцы в Алматы19.01.2017
Происшествия  11:39

Алматы. 19 января. Kazakhstan Today - По инициативе алматинской прокуратуры аннулированы 112 выданных иностранцам видов на жительство, сообщается на сайте учреждения.

По данным ведомства, в 2016 году за пределы Казахстана выдворены более 2400 иностранцев, нарушивших законодательства о миграции населения. В основном, они выдворены за нарушения в виде несоответствия осуществляемой деятельности целям, пребывания в Казахстане без регистрации в органах внутренних дел, осуществления трудовой деятельности без разрешений на трудоустройство, а также в невыезде из страны в установленные сроки, передает Kazakhstan Today.

"Прокуратурой города уделено внимание и вопросам законности получения иностранцами разрешений на постоянное проживание. Установлено, что на момент подачи ходатайства об оставлении на постоянное проживание на счетах ряда иностранцев отсутствовали денежные средства, то есть иностранцами представлялись фиктивные справки о наличии денег, необходимые для получения разрешения на постоянное проживание. С учетом изложенного, по протестам прокуратуры аннулировано 112 видов на жительство, предоставляющих иностранцам право проживания на территории Республики Казахстан", - отметили в прокуратуре.

Также сообщается, что в связи проведением Универсиады-2017 в январе текущего года прокуратура города совместно с другими правоохранительными и уполномоченными органами начала масштабную работу, направленную на выявление иностранцев, пребывающих на территории города с нарушением миграционного законодательства. Только за 10 дней установлено и выдворено за пределы страны 246 иностранцев.
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