Актобе. 5 ноября. Kazakhstan Today - Гражданин Таджикистана скончался в пассажирском автобусе на трассе Самара - Шымкент, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе АО "НК "QazAvtoJol", по предварительным данным, мужчине 1956 года рождения стало плохо. Внешних признаков насильственной смерти не имеется. Мужчина возвращался с работы из города Тюмени (Российская Федерация) в город Ходжан (Таджикистан). Точная причина смерти выясняется.

"Трагедия произошла на трассе Самара - Шымкент на 965-м километре Актюбинской области, около поселка Карабутак. Вчера с резким ухудшением погоды, обильным снегопадом и полным отсутствием видимости было ограничено движение на участке 964-й - 1240-й километры автодороги Самара - Шымкент. Силами Актюбинского областного филиала ТОО "Казахавтодор" произвелась очистка проезжей части от снега и устранение гололедных явлений. Было задействовано 15 единиц снегоочистительной техники. Ситуация усугубилась еще и полной неготовностью водителей автомобилей. Участники дорожного движения были эвакуированы в обогревательный пункт дорожно-эксплуатационного пункта поселка Калыбай Актюбинского областного филиала ТОО "Казахавтодор". На данный момент движение открыто", - сказал руководитель пресс-службы АО "НК "QazAvtoJol" Маржан Ордабай.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства