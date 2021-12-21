Инцидент с обстрелянным авто чиновника: появились новые подробности

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Как сообщает агентство 7152.kz, водитель обстрелянного авто использовал машину в личных целях.
В выходные и в праздничные дни данный автомобиль не подлежит пользованию. Несмотря на имеющийся запрет, водитель без ведома руководства выехал в один из районов, где проживают его родственники", - рассказали в пресс-службе департамента.
Напомним, инцидент произошел 18 декабря, на 635-м километре автодороги Челябинск - Новосибирск, недалеко от села Чистое Северо-Казахстанской области. Как сообщили в полиции области, была обнаружена автомашина Hyundai Accent без государственных регистрационных номеров, с повреждениями - два дробовых повреждения в двери с водительской стороны. Пострадавших по данному факту нет. Полиция установила, что автомобиль зарегистрирован в департаменте по контролю в сфере образования СКО МОН РК. Ее владелец - 25-летний житель Петропавловска. Мужчина был принят на работу в департамент в апреле этого года. Ранее он работал в отделе ЖКХ города Петропавловска и аппарате акима Мамлютского района Северо-Казахстанской области.
В настоящее время по делу ведется следствие.