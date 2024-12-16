Из-за непогоды более тысячи машин скопилось на трассе в Карагандинской области

Фото: aimaq.kz

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Туркестан. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В результате ДТП в городе Сарыагаше Туркестанской области поврежден газопровод. От газоснабжения были отключены 20 промышленных предприятий и около 7 тысяч частных домов, сообщили в АО "QazaqGaz Aimaq".





10 декабря текущего года в 22.05 на пульт аварийно-диспетчерской службы Сарыагашского районного газового хозяйства АО "QazaqGaz Aimaq" поступила заявка о повреждении газопровода и утечке газа по адресу город Сарыагаш, улица Шымкент (трасса республиканского значения)", - проинформировали в компании .





Аварийная бригада установила, что причиной аварии стал наезд автомобиля марки BMW на надземный газопровод высокого давления. В последствии произошел полный прорыв газопровода в двух местах, а также деформация более 40 погонных метров газопровода.





Отмечается, что аварийная бригада оперативно локализовала утечку газа.





В результате аварии без газоснабжения остались: 21 промышленное предприятие, 153 коммунально-бытовых предприятий, 6821 абонент частного сектора.





Ремонтно-восстановительные работы начались незамедлительно. На месте задействованы семь бригад, включающие более 40 сотрудников аварийно-восстановительной службы АО "QazaqGaz Aimaq". 11 декабря с 03.00 до 03.30 проведены проверочные работы на герметичность распределительных газопроводов в зоне поврежденного участка. В первую очередь газоснабжение восстановлено для стратегически важных объектов (больница, поликлиника, школы, детские сады, а также здание местной полиции). Учитывая позднее ночное время, а также необходимость проведения газоопасных работ в световое время суток, с 09.00 начались масштабные работы по повторным подключениям частного сектора и предприятий", - сообщили в компании.





Ожидается, что газоснабжение будет полностью восстановлено до 13.00 11 декабря 2024 года.