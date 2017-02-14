Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Афганистана

Алматы. 14 февраля. Kazakhstan Today - По данным Казахстанской сейсмической опытно-методической экспедиции, 14 февраля 2017 года, в 07.51 алматинского времени, зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 853 километрах на юго-запад от Алматы, на территории Афганистана, передает Kazakhstan Today.

Энергетический класс землетрясения составил 11,2, магнитуда MPV - 5,6. Подземные толчки залегали на глубине 60 километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет, говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО "Алматы".

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