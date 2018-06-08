Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
8 июня 2018
  • 04
  • :
  • 48
Новости регионов
19º Облачно
днем 31º    ночью 23º
17:00
.
Aнонс

Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Китая07.06.2018
Происшествия  21:15

Алматы. 7 июня. Kazakhstan Today - Казахстанская сейсмологическая опытно-методическая экспедиция сообщила о землетрясении, которое произошло сегодня, в 20.07 по времени Алматы, на территории Китая, передает Kazakhstan Today.


Эпицентр землетрясения располагался в 513 километрах на юго-восток от Алматы, на территории Китая. Энергетический класс землетрясения составил 11,0, магнитуда MPV - 5,0. Подземные толчки залегали на глубине 10 километров.
Просмотров: 3570
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   происшествия
07.06.2018   21:15
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Китая
07.06.2018   20:06
В Алматинской области произошло землетрясение магнитудой 3,8
07.06.2018   19:54
Житель Костаная скончался после укола в поликлинике
07.06.2018   18:43
Фото: http://24.kz
В Петропавловске обрушилась стена двухэтажного дома
07.06.2018   18:34
В Алматинской области заблудившийся шестилетний ребенок ушел за 15 километров от дома и провел ночь на улице
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today