Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Китая

Алматы. 7 июня. Kazakhstan Today - Казахстанская сейсмологическая опытно-методическая экспедиция сообщила о землетрясении, которое произошло сегодня, в 20.07 по времени Алматы, на территории Китая, передает Kazakhstan Today.

Эпицентр землетрясения располагался в 513 километрах на юго-восток от Алматы, на территории Китая. Энергетический класс землетрясения составил 11,0, магнитуда MPV - 5,0. Подземные толчки залегали на глубине 10 километров.

Просмотров: 3570