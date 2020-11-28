Малыш на морозе: в полиции рассказали о матери, бросившей ребенка на остановке в Павлодаре

Павлодар. 27 ноября. Kazakhstan Today - В Павлодарской области задержана женщина, оставившая своего ребенка на морозе , передает Kazakhstan Today.

Благодаря оперативным действиям участковых инспекторов полиции в Павлодаре задержана 33-летняя мать, оставившая малолетнего ребенка в опасности, на морозе. Так, 26 ноября, в 20.40, в полицию поступило сообщение о том, что на скамейке трамвайной остановки "Автовокзал" в Павлодаре обнаружен мальчик азиатской внешности в возрасте 8-9 месяцев. При визуальном осмотре видимых телесных повреждений на ребенке обнаружено не было. Незамедлительно была составлена ориентировка по малолетнему, разослана во все территориальные и приграничные районы", - рассказал на брифинге начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов.





По его словам, отрабатывались все близлежащие улицы, проводился опрос очевидцев и свидетелей. Оперативниками и участковыми инспекторами полиции была проделана большая работа в зимних условиях. В результате оперативным путем участковыми инспекторами была установлена автомашина Toyota Camry под управлением 32-летнего павлодарца. С его слов было установлено, что посредством мобильного приложения "InDriver" он занимается перевозкой клиентов. В этот день из города Семея в город Павлодар он привез женщину с ребенком, где по приезде оставил ее на автовокзале.









Потребовалось чуть более двух часов - и подозреваемая женщина была задержана. По факту оставления ребенка в опасности начато досудебное расследование", - сказал Масимов.





В полиции пояснили, что женщина не замужем, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних сыновей (9 лет, 1,2 года). Старший сын проживает с бабушкой в Экибастузе. Последние годы она проживала в Таразе. Оставить сына планировала заранее. После осмотра врачами скорой помощи, ребенок был госпитализирован, пишет Polisia.kz

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