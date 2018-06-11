Мерседес врезался в железобетонное ограждение на трассе Астана - Темиртау: трое госпитализированы

Караганда. 11 июня. Kazakhstan Today - Три человека госпитализированы в результате въезда "Мерседес-Бенц" в железобетонное ограждение на трассе Астана - Темиртау, передает Kazakhstan Today.

"10 июня на автодороге Астана - Темиртау 36-летний водитель автомашины "Мерседес-Бенц", следуя в направлении Караганды, по предварительным данным, не справившись с рулевым управлением допустил наезд на железобетонное ограждение. В результате ДТП водитель автомашины "Мерседес-Бенц" и его двое пассажиров с различными травмами госпитализированы", - сообщили в пресс-службе ДВД Карагандинской области.

По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование по статье 345, часть 1, УК РК. Назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование.

Кроме того, в пресс-службе ДВД проинформировали, что 8 июня текущего года, около 14.00, 60-й летний водитель автомашины "ВАЗ-21065", по улице 40-летия Победы Шахтинска, сбил 62-летнего пешехода. Женщина госпитализирована в больницу.

По данному факту материал зарегистрирован в ЕРДР. Проводится расследование.

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