Минздрав: пострадавшие покидали реанимации в сопровождении неизвестных вооруженных

Фото: кадр из видео
НУР-СУЛТАН. 15 ЯНВАРЯ - Директор департамента по связям с общественностью Министерства здравоохранения Республики Казахстан Асель Артакшинова рассказала, что поступавшие в больницы в период массовых беспорядков на понимали ни на государственном ни на русском языках, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Были случаи, когда пострадавшие не понимали и не отвечали на вопросы медиков на государственном, русском языках и после получения медицинской помощи без разрешения покидали медицинские организации, даже уходили из реанимаций, в сопровождении неизвестных вооруженных лиц", - рассказала представитель Минздрава в ходе брифинга.
По ее информации, из 225 погибших, озвученных Генеральной прокуратурой, в медицинских организациях умерло 175 пациентов. Всего с момента введения чрезвычайного положения за медицинской помощью обратились 2 678 пострадавших, в том числе за амбулаторной помощью - 1 815.
За стационарным лечением обратилось 863 человека, выписано - 598 пациентов, продолжают лечение - 265, в тяжелом состоянии в реанимации 67 больных, проведено более 500 сложных хирургических операций", - уточнила Артакшинова в ходе брифинга.
По данным Минздрава, на объекты здравоохранения было совершено 20 нападений (5 стационаров, 1 ПМСП и 14 аптек, все находятся в Алматы), пострадало 7 медицинских работников (5 в Алматы, по 1 в Шымкенте и Алматинской области) и 45 автомашин скорой медицинской помощи в 4 регионах (Алматы - 31, Шымкенте - 7, Алматинской области - 5, Жамбылской области - 2), из них 4 автомобиля не подлежат ремонту.
Артакшинова отметила, что три медицинские клиники Алматы практически трое суток находились в осадном положении, при этом сотрудники в этот период работали без смены, круглосуточно. Не было подвоза питания для больных и медикам приходилось готовить еду для пациентов.
В настоящее время, проинформировала спикер, все медицинские организации республики, в том числе по Алматы, работают в штатном режиме. Помимо этого, медицинской авиацией из Нур-Султана в Республиканский центр крови Алматы было доставлено 360 доз крови для создания резерва.
Совместно с МВД обеспечена круглосуточная охрана лекарственных складов ТОО "СК Фармация" в Алматы, Нур-Султане, Шымкенте, Актобе, в которых хранятся медикаменты для лечения пациентов в рамках ГОБМП и ОСМС, наркотические и психотропные вещества", - добавила глава департамента.