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Минздрав: пострадавшие покидали реанимации в сопровождении неизвестных вооруженных

15.01.2022, 22:05 19731
Минздрав: пострадавшие покидали реанимации в сопровождении неизвестных вооруженных
Фото: кадр из видео
НУР-СУЛТАН. 15 ЯНВАРЯ - Директор департамента по связям с общественностью Министерства здравоохранения Республики Казахстан Асель Артакшинова рассказала, что поступавшие в больницы в период массовых беспорядков на понимали ни на государственном ни на русском языках, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Были случаи, когда пострадавшие не понимали и не отвечали на вопросы медиков на государственном, русском языках и после получения медицинской помощи без разрешения покидали медицинские организации, даже уходили из реанимаций, в сопровождении неизвестных вооруженных лиц", - рассказала представитель Минздрава в ходе брифинга. 

 
По ее информации, из 225 погибших, озвученных Генеральной прокуратурой, в медицинских организациях умерло 175 пациентов.  Всего с момента введения чрезвычайного положения за медицинской помощью обратились 2 678 пострадавших, в том числе за амбулаторной помощью - 1 815. 
 

За стационарным лечением обратилось 863 человека, выписано - 598 пациентов, продолжают лечение - 265, в тяжелом состоянии в реанимации 67 больных, проведено более 500 сложных хирургических операций", - уточнила Артакшинова в ходе брифинга.

 
По данным Минздрава, на объекты здравоохранения было совершено 20 нападений (5 стационаров, 1 ПМСП и 14 аптек, все находятся в Алматы), пострадало 7 медицинских работников (5 в Алматы, по 1 в Шымкенте и Алматинской области) и 45 автомашин скорой медицинской помощи в 4 регионах (Алматы - 31, Шымкенте - 7, Алматинской области - 5, Жамбылской области - 2), из них 4 автомобиля не подлежат ремонту.
 
Артакшинова отметила, что три медицинские клиники Алматы практически трое суток находились в осадном положении, при этом сотрудники в этот период работали без смены, круглосуточно. Не было подвоза питания для больных и медикам приходилось готовить еду для пациентов.
 
В настоящее время, проинформировала спикер, все медицинские организации республики, в том числе по Алматы, работают в штатном режиме. Помимо этого, медицинской авиацией из Нур-Султана в Республиканский центр крови Алматы было доставлено 360 доз крови для создания резерва. 
 

Совместно с МВД обеспечена круглосуточная охрана лекарственных складов ТОО "СК Фармация" в Алматы, Нур-Султане, Шымкенте, Актобе, в которых хранятся медикаменты для лечения пациентов в рамках ГОБМП и ОСМС, наркотические и психотропные вещества", - добавила глава департамента.

 

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Хронология массовых беспорядков в Казахстане

15.01.2022, 22:17 18266
Хронология массовых беспорядков в Казахстане
Фото: Facebook Сергей Алексеенок
НУР-СУЛТАН. 15 ЯНВАРЯ - Начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Серик Шалабаев озвучил хронологию протестных акций и массовых беспорядков в Казахстане в начале января 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации начальника службы уголовного преследования ГП РК Серика Шалабаева, 1 января в городе Жанаозене Мангистауской области в 17.20 возле акимата города отмечался сбор жителей. Записав видеообращение в адрес руководства страны с требованием снижения цен на сжиженный газ, в 18.00 этого же дня люди разошлись. 
 
2 января число протестующих составило порядка нескольких сотен человек, а участники акций блокировали внутренние автодороги. При этом правоохранительными органами силы и средства не применялись.
 
Начиная с 3 января, акции протеста перекинулись и на другие города и регионы. В этот же день в поддержку жителей Мангистауской области начались "мирные" митинги в других семи регионах страны (Атырауская, Актюбинская, Нур-Султан, Алматы, ЗКО, Алматинская и ВКО). 
 
4 января митинги продолжились, а число регионов возросло до 11, где отмечались несанкционированные массовые сборы людей. Численность участников резко возросла до 37 тысяч человек. В Алматы и Шымкенте начались вооруженные нападения и погромы. 
 
Спикер отметил, что с этого дня правоохранительными органами стали применяться специальные средства нелетального характера в целях отражения нападений на сотрудников и административные здания. 
 
5 января беспорядки продолжились в 11 регионах страны. Число их участников достигло 50 тыс. В ночь с 4 на 5 января террористы захватили здание акимата города Алматы и международный аэропорт "Алматы". 
 
В Кызылорде нападавшими подожжено 9 автомобилей, в Талдыкоргане нападавшие захватили здания акимата, полиции и ДКНБ области. 
 
Также представитель ГП отметил, что в целях исключения координации действий террористов и использования ими средств связи был ограничен доступ в Интернет. 
 
6 января решением Совета безопасности в стране объявлено проведение антитеррористической операции. С этого дня органы правопорядка и Вооруженные силы начали применять оружие для уничтожения террористов. Также было принято решение отправить в Казахстан контингент из состава коллективных сил ОДКБ.
 
7 января мирные акции протеста продолжились в нескольких регионах (Мангистауская, Атырауская, Актюбинская, Карагандинская, ВКО). 
 
8 января ситуация постепенно стабилизировалась, а несанкционированные сборы граждан были прекращены. 

По предварительным данным Генпрокуратуры РК, потерпевшими в ходе январских трагических событий стали 4578 человек. Из них ранены 4353 человек, погибших - 255.
 

Установлено 4578 потерпевших в ходе массовых беспорядков в Казахстане

15.01.2022, 21:33 21756
Установлено 4578 потерпевших в ходе массовых беспорядков в Казахстане
Фото: кадр из видео
НУР-СУЛТАН. 15 ЯНВАРЯ - Начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Серик Шалабаев в ходе брифинга назвал предварительные данные по погибшим и пострадавшим в результате беспорядков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На сегодня установлено 4578 потерпевших, из них 4353 ранено. В том числе 3393 сотрудников силовых ведомств. В период ЧП в морги страны доставлено 225 погибших. Часть из них - это вооруженные бандиты, участвовавшие в терактах, нападавшие на здания и сотрудников сил правопорядка", - сказал представитель Генпрокуратуры в ходе брифинга.

 
Он уточнил, что в числе погибших - 19 полицейских и военных.
 

К сожалению, жертвами актов терроризма стали и мирные граждане", - сказал спикер.

 
Он отметил, что приведенные данные носят предварительный характер, они уточняются и могут измениться.
 

На сегодня следственно оперативная группа расследует 546 уголовных дел, в том числе: 44 - по актам терроризма, 34 - по массовым беспорядкам, 15 убийств", - проинформировал Шалабаев.

 
По его словам, в ИВС водворено 672 подозреваемых в совершении преступлений, из них 446 с санкции суда взяты под стражу. После проверки документов и ввиду отсутствия оснований для задержания органами прокуратуры освобождено порядка ста человек. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.
 

В целях обеспечения прав граждан в уголовном процессе налажено взаимодействие с уполномоченным по правам человека РК, участниками национального превентивного механизма и национального совета общественного доверия. Им обеспечен доступ в места содержания доставленных и задержанных лиц с целью независимой проверки возможных случаев жестокого обращения и непредоставления медицинской помощи и защитников", - сказал начальник службы уголовного преследования.

 
На данный момент в прокуратуру поступило 32 обращения на действия органов правопорядка. 
 

Восемь человек погибли в ДТП в Кызылординской области

15.01.2022, 19:45 23256
Восемь человек погибли в ДТП в Кызылординской области
КЫЗЫЛОРДА. 15 ЯНВАРЯ - 15 января на 1397-м километре трассы Шымкент - Самара в районе населенного пункта Аралкум Аральского района Кызылординской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В результате ДТП погибли восемь человек. Назначены соответствующие судебные экспертизы, сообщает Polisia.kz.
 
По факту ДТП проводится досудебное расследование по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). 
 
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. 
 
В связи с неблагоприятными погодными условиями в регионе комендатура Кызылординской области просит водителей строго соблюдать правила дорожного движения.
 

В полиции Алматы показали кадры избиения полицейских во время беспорядков

15.01.2022, 17:29 28936
В полиции Алматы показали кадры избиения полицейских во время беспорядков
Фото: Кадр с видео
АЛМАТЫ. 15 ЯНВАРЯ - Департамент полиции Алматы опубликовал кадры избиения полицейских. Подборка сделана из данных систем видеонаблюдения и материалов из социальных сетей, в период 4-5 января, передает KAZAKHSTAN TODAY. 


Всего в результате пресечения террористических атак и отражения вооруженных нападений на административные здания госорганов и стратегические объекты погибли три сотрудника алматинской полиции, еще 185 полицейских получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии", - сообщает Polisia.kz.

 
Двое сотрудников полиции старший сержант полиции Ален Асылханов и старшина полиции Ринат Камбетов были смертельно ранены 5 января при отражении нападения на административное здание отдела полиции при УП Алмалинского района. 
 
Младший сержант полиции Нурболсын Алмасов погиб, защищая один из объектов стратегического значения. 
 
За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, а также за подвиги, совершенные при защите интересов государства, погибшие полицейские посмертно награждены орденом "Айбын" ІІІ степени.
 

В МЧС рассказали, сколько пожарной техники было повреждено во время беспорядков

15.01.2022, 14:08 32316
В МЧС рассказали, сколько пожарной техники было повреждено во время беспорядков
Фото: МЧС РК
НУР-СУЛТАН. 15 ЯНВАРЯ - При тушении пожаров повреждено 30 единиц пожарно-спасательной техники, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Угнано 7 единиц, из которых 5 сожжено и 25 повреждено. В настоящее время восстановлена 21 единица техники, остальные сняты с расчета", - сообщает пресс-служба МЧС РК.

 
В ведомстве также рассказали, что с объявлением чрезвычайного положения подразделениями МЧС было потушено 117 пожаров, произошедших на различных административных объектах, в том числе государственной собственности, а также на объектах жизнеобеспечения и субъектов бизнеса (Алматы-58, Шымкент-14, Алматинская-9, ВКО-3, Жамбылская-7, Кызылординская-26) 
 
При этом силами МЧС при тушении пожаров спасено более 30 человек и эвакуировано 115 человек. В ликвидации чрезвычайных ситуаций было задействовано порядка 1 300 человек личного состава и 250 единиц техники, уточнили в ведомстве.
 

В ходе выполнения возложенных задач по тушению пожаров было зафиксировано 10 пострадавших сотрудников, из них 1 сотрудник получил касательное огнестрельное ранение левой руки и 9 сотрудникам нанесены телесные повреждения. В госпитализации личный состав не нуждался", - добавили в министерстве.

 

Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Афганистана

15.01.2022, 10:13 35016
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Афганистана
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 15 ЯНВАРЯ - Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 15 января в 01.10 зарегистрировано землетрясение на территории Афганистана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Эпицентр землетрясения расположен в 861 километре на юго-запад от города Алматы на территории Афганистана", -  сообщает сайт "СОМЭ". 


Энергетический класс землетрясения - 10.7. Магнитуда MPV - 5.0. Глубина - 180 километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.


 

В Алматы задержаны более 2,4 тысяч участников беспорядков

15.01.2022, 09:50 38196
В Алматы задержаны более 2,4 тысяч участников беспорядков
Фото: facebook Сергей Алексеенок
АЛМАТЫ. 15 ЯНВАРЯ - В Алматы с начала антитеррористической операции задержано 2402 участника незаконных акций, мародерств и других преступлений. Об этом сообщает комендатура города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации комендатуры Алматы, всего изъято 79 единиц огнестрельного оружия, 3976 боеприпасов.
 
Также сообщается, что за минувшие сутки на пульт 102 поступило 586 сообщений.
 
На Call-centre комендатуры поступило 93 сигнала от граждан, требовавших оперативного реагирования. Все сообщения отработаны.

 
Напомним: в начале года в Мангистауской области прошли митинги. Поводом для недовольства жителей стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ. Требования митингующих были полностью удовлетворены. Позже митинги прошли в разных регионах Казахстана. Как сообщили в МИД РК, ситуацией воспользовались террористические, экстремистские и криминальные группы для эскалации напряжения и насилия. В ряде регионов начались погромы, поджоги и мародерство. В РК было объявлено чрезвычайное положение до 19 января. В сложившейся ситуации Казахстан обратился за помощью к Организации договора о коллективной безопасности, которая направила миротворческие силы общей численностью около 2500 человек для содействия в стабилизации обстановки. 
 
В результате беспорядков наиболее пострадал самый крупный город Алматы. Митинги в Алматы начались в ночь на 5 января и в последующем переросли в беспорядки и погромы. Участники подожгли административные здания, в том числе акимат, здания телеканалов. Повреждены и сожжены свыше ста транспортных средств и спецтехники. Был захвачен аэропорт. ТРЦ, магазины, отделения банков, оружейные магазины и другие объекты подверглись нападениям мародеров и были разграблены. Глава государства сообщил, что город подвергся террористической атаке. 

На сегодняшний день режим ЧП отменен в ряде регионов. 
 

Охотничьи ножи и пистолет изъяли у участников массовых беспорядков в Атырау

14.01.2022, 15:03 53136
Охотничьи ножи и пистолет изъяли у участников массовых беспорядков в Атырау
Фото: polisia.kz
АТЫРАУ. 14 ЯНВАРЯ - Более 150 участников массовых беспорядков задержали гвардейцы в Атырау, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В Атырауской области задержали более 150 подозреваемых, участвовавших в массовых беспорядках. Среди изъятых у них предметов - охотничьи ножи и пистолет", - сообщает Polisia.kz. 

 
Отмечается, что сотрудники спецподразделения Национальной гвардии Атырауской области также задействованы для обеспечения общественной безопасности.
 
 

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