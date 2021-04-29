На АЗС в Алматы три человека отравились неизвестным газом, спустившись в люк колодца

27 апреля, в 18.37, на пульт 112 ДЧС Алматы поступило сообщение о том, что по улице С. Нурмагамбетова, 148/2 Медеуского района (ВОАД) в люк колодца, расположенного на территории заправочной станции, спустились 3 сотрудника АЗС для снятия показаний счетчика и получили отравление неизвестным газом", - сообщили в городском ДЧС.
Незамедлительно высланы силы и средства экстренных служб города: Службы спасения 109, Республиканского оперативно-спасательного отряда, 3 бригады скорой медицинской помощи, управления по ЧС Медеуского района, департамента полиции.
В ходе проведения аварийно-спасательных работ спасатели извлекли троих пострадавших. Незамедлительно 3 человека госпитализированы.
Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ситуация находится на контроле экстренных служб города. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются", - сообщили в ведомстве.
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