Талдыкорган. 18 мая. Kazakhstan Today - На мусорном полигоне в Алматинской области ликвидировали тление, продолжавшееся в результате пожара с 15 мая, передает Kazakhstan Today.

Тление на мусорном полигоне ликвидировано в 18.10. Площадь составила 1 гектар", - сообщил официальный представитель Комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов.

По его информации, к этому часу завершились работы по проливке и засыпке мест очагов тления. В итоге за три дня работы вертолетами КА-32 и МИ-8 с водосливными устройствами сброшено 840 кубометров воды и спецтехникой завезено грунта объемом порядка 3 тысяч кубометров.

Всего в ликвидации очагов тления было задействовано 97 единиц техники и 148 человек местных исполнительных органов области и города Алматы, ДЧС области и города Алматы, Службы спасения Алматы, Нацгвардии, ЦМК, Казселезащиты, ТОО "KAZ Waste Converrsion".

На данный момент инженерной техникой (бульдозеры, грейдеры) полигона ТОО "KAZ Waste Conversion" производятся работы по рекультивации земляной насыпи. Для обеспечения механизированного дозора на месте пожара на дежурстве будут задействованы 2 единицы пожарных АЦ ДЧС области и 5 единиц самосвалов и 1 единица бульдозера Службы спасения города Алматы", - проинформировали в КЧС.

Напомним, пожар на полигоне для захоронения и утилизации твердых бытовых отходов в Карасайском районе Алматинской области начался 15 мая . По сообщениям на 16 мая, открытого огня на территории полигона не наблюдалось, однако в результате тления мусора и бытовых отходов на площади 1 гектар смог и едкий дым окутал близлежащие районы и город Алматы. К утру 16 марта в департамент по чрезвычайным ситуациям города поступило около 50 звонков от населения, в основном, Бостандыкского и Медеуского районов.

В мессенджерах начала распространяться информация, в которой сообщалось о превышении уровня диоксида серы в воздухе в 70 раз. ДЧС назвал данную рассылку фейковой . В свою очередь, Казгидромет зафиксировал некритичные превышения показателей по диоксиду азота и диоксиду серы.

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