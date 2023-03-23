Обстановка стабильная - в ДЧС ЗКО прокомментировали информацию о потопе в Аксае

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Алматы. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК с начала 23 марта - Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК с начала 23 марта зарегистрировано пять землетрясений. На юге Казахстана ощущались толчки.





Первое землетрясение произошло в 2.07 по времени Алматы на территории Таджикистана. Энергетический класс землетрясения - 14.1; магнитуда MPV - 6.5; глубина - 25 км.





При этом сообщается, что в Шымкенте, Таразе, Туркестанской области ощущались толчки в 2-3 балла.





Как сообщает издание "Отырар" некоторые жители Шымкента глубокой ночью покинули дома и переждали на улице.









По информации издания uznews.uz в Ташкенте и ряде городов Таджикистана ощущались сильные толчки в 5 баллов.





Следующее землетрясение зарегистрировано в 5.03. Эпицентр землетрясения был расположен в 209 километрах на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения - 8.7; магнитуда MPV - 4.0; глубина - 5 км. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.





В 6.27 в 724 километрах от Алматы на территории Таджикистана произошло еще одно землетрясение магнитудой 4.4. Энергетический класс землетрясения 9.9; глубина - 10 км. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.





В 7.53 на границе Таджикистана и Кыргызстана в 710 километрах от Алматы зарегистрировано землетрясение магнитудой 4.6. Энергетический класс землетрясения - 9.8; глубина - 5 км. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.





В 8.53 в 723 километрах от Алматы на территории Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 5.1. Энергетический класс землетрясения 11.5; глубина - 15 км. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.





Накануне в Шымкенте и Таразе ощущались подземные толчки от землетрясения в Афганистане.





Напомним, в Турции в результате произошедших 6 февраля двух землетрясений погибли более 49 тысяч человек. Ущерб от катастрофы составил около 105 млрд долларов. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Подземные толчки в Турции стало причиной сильного сдвига литосферных плит. Они вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется, заявил голландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший землетрясение в Турции.





19 марта землетрясение произошло в Эквадоре. Толчки магнитудой 6,5 были зафиксированы на глубине 44 километра на западе Эквадора. Землетрясение чувствовалось в нескольких провинциях страны. Стихия унесла жизни не менее 14 человек.





Казахстан входит в список государств с сейсмической нестабильностью. Высокому потенциалу сейсмической опасности подвержены территории Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областей. Однако самым активным является Алматинский регион - землетрясение может повлечь за собой сход лавин, селей, прорыв дамб. По оценкам экспертов, в случае разрушительного землетрясения в Алматы потери составят порядка 400 тысяч человек, будет разрушено до 60 процентов зданий, а прямой ущерб составит порядка 200 миллиардов тенге.