Павлодарские полицейские устроили погоню за пьяным водителем без прав

Нур-Султан. 11 сентября. Kazakhstan Today - В Павлодарской области полиция устроила погоню за пьяным водителем, передает Kazakhstan Today.

Инцидент произошел 10 сентября, около 17.45. Экипаж роты патрульной полиции областного департамента, патрулируя Омскую трассу, у села Достык заметил автомашину ВАЗ-2107, которая двигалась на большой скорости и виляла, рассказал начальник департамента Нурлан Масимов.

На требования полиции остановиться, водитель не отреагировал, а прибавил скорость и продолжил движение в сторону Павлодара.





Медлить было нельзя, так как от автомашины, движущейся на большой скорости, можно ожидать тяжких последствий. К преследованию подключился и второй автопатруль. Автомашину удалось задержать возле села Мичурино", - сообщил Нурлан Масимов.

Выяснилось, что 30-летний сельчанин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, взял машину отца и уехал. Однако прав на управление автотранспортом у него нет и никогда не было.

В отношении мужчины возбуждены административные производства по статьям 608 и 612 КАП РК, автомашина водворена на штрафстоянку. Материалы направлены в суд для принятия решения, сообщает Polisia.kz

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