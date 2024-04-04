Паводки в Казахстане: ситуация в Акмолинской области стабильно сложная

В противопаводковых мероприятиях задействованы порядка 1500 человек

Фото: primeminister.kz

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Кокшетау. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Паводкоопасные участки Акмолинской области осмотрели вице-премьер - заместитель руководителя Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Канат Бозумбаев и министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, сообщает пресс-служба - Паводкоопасные участки Акмолинской области осмотрели вице-премьер - заместитель руководителя Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Канат Бозумбаев и министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, сообщает пресс-служба правительства





Заместитель премьер-министра, министр по чрезвычайным ситуациям и аким Акмолинской области обследовали движение воды в бассейнах рек Нура и Есиль в пристоличных районах. В связи с началом второго этапа паводка ситуация в области оценивается как стабильно сложная.





Организованы круглосуточные посты наблюдения за уровнем воды в реках Нура, Есиль, Жабай и Колутон. При формировании ледяных заторов проводятся взрывные работы по их ликвидации. В регион направлена спецтехника акимата Астаны и столичных организаций. Передислоцированы силы МЧС и Академии гражданской защиты РК.





Комплекс противопаводковых мероприятий активно реализуется в селе Жибек Жолы. Для защиты населенного пункта подготовлена мешкотара с инертным материалом, проводится укрепление и усиление 2300 метров защитного обвалования.





В селе Тайтобе ведутся работы по укреплению земляного вала длиной 2400 метров. В селах Караоткель, Каражар Талапкер Целиноградского района также были осмотрены противопаводковые мероприятия.





Всего по Акмолинской области в противопаводковых мероприятиях задействованы порядка 1500 человек и 350 единиц техники.



