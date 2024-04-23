Паводки в Казахстане: в свои дома вернулись свыше 24 тысяч человек

С начала стихии из зон подтопления эвакуировано свыше 119 тысяч человек

Фото: МЧС РК

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Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В трех областях Казахстана - Западно-Казахстанской, Атырауской и Северо-Казахстанской областях паводковая ситуация остается сложной из-за сброса воды из России.





На западе обстановка осложнилась от сбросов воды из Ириклинского водохранилища России в реку Жайык, на севере вода прибывает из Акмолинской области", - заявил на заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов.





МЧС РК





В областях Абай, Павлодарской, Карагандинской, Ұлытау, Акмолинской и Костанайской, обстановка стабильная, уровень воды в местных реках постепенно снижается. Здесь угрозы подтопления населенных пунктов не имеется.





На сегодня подтопленными остаются свыше 5 тысяч жилых домов, свыше 16 тысяч дач, около тысячи дворовых территорий, 91 здание. 41 ЧС местного масштаба была объявлена в 10 областях. Сейчас в 3 районах Абайской и Павлодарской областей они уже сняты.





С начала паводков из зон подтопления эвакуировано свыше 119 тысяч человек, из них более 44 тысяч детей.





МЧС РК





Бектенов отметил, что спасатели и все задействованные сотрудники работают круглосуточно и в очень тяжелых условиях.





На совещании также обсудили вопрос со строительством жилья для пострадавших от паводков.





По словам министра промышленности и строительства Каната Шарлапаева, ведомство выработало механизмы решения жилищных проблем.





Гражданам предложат приобрести готовое жилье, при этом выбрать его можно будет самостоятельно в пределах определенной суммы. Также пострадавшие могут получить компенсацию и провести ремонтные и строительные работы самостоятельно, либо с помощью подрядчиков. Кроме того рассмотрена возможность применения нетиповых проектов.





Собственники дачных объектов также будут обеспечены жильем, если это их единственное жилище.





В настоящее время акиматы выбирают земельные участки для новой застройки.





В Актюбинской области уже начато строительство домов. В Акмолинской, Карагандинской и Костанайской областях пострадавшие семьи уже получают ключи от нового жилья. Эта работа будет продолжена и в других регионах, заявил Шарлапаев.



