Один из районов Алматы остался без газа

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Алматы. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Жители микрорайона Горный гигант Алматы пожаловались на перебои с газоснабжением.





Заявки о слабом давлении газа в микрорайоне Горный гигант, на ул. Тайманова, Иванилова, Игишева и Азербаева на пульт "104" стали поступать вчера вечером, около 22.00.





Ситуацию прокомментировали в алматинском филиале "КазТрансГаз Аймак".





Прибывшая на место бригада установила, что на газорегуляторном пункте выходное давление газа составляет 300 мм вд. ст., что является нормой.





Данные были переданы службе ремонта. На данный момент аварийная бригада находится на месте. Подача газа населению не прекращалась", - сообщили в пресс-службе ведомства.