По факту пожара в поезде Мангышлак - Актобе заведено уголовное дело

Нур-Султан. 14 декабря. Kazakhstan Today - По факту пожара в багажном вагоне поезда, где пострадали 5 человек, заведено уголовное дело, передает Kazakhstan Today.

По факту пожара в багажном вагоне пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Мангышлак - Актобе, начато досудебное расследование по части 1 статьи 292 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности лицом, ответственным за их соблюдение, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека или крупного ущерба гражданину, организации или государству)", - пишет Kazpravda.kz cо ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

Также стало известно, что поезд, в котором произошло возгорание, принадлежит частному перевозчику.

Пассажирский поезд принадлежит частному перевозчику ТОО "Otpan Logistik", почтово-багажный вагон принадлежит АО "Казпочта" приписки станции Алматы", - проинформировали в пресс-службе АО НК "Казахстан темир жолы".

Кроме того, в Министерстве чрезвычайных ситуаций РК рассказали подробности о пострадавших.

Так, по данным ведомства, всего в составе из 10 вагонов находились 192 пассажира. Получившие ожоги пять человек находились в багажном вагоне поезда.

Это один инкассатор, два проводника, один работник Казпочты, 1985 года рождения, и его сын 10 лет. Они получили различной степени ожоги и были доставлены в больницу Бейнеуского района. Состояние стабильное", - рассказал официальный представитель МЧС Талгат Уали.

Напомним, в Мангистауской области в движущемся поезде сообщением Мангышлак - Актобе произошел пожар , пострадали 5 человек, в том числе ребенок. По предварительным данным, причиной возгорания явился разрыв газового баллона в багажном вагоне.

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