В результате пожара в движущемся поезде пострадали пять человек, в том числе ребенок

Актау. 14 декабря. Kazakhstan Today - В Мангистауской области в движущемся поезде сообщением Мангышлак - Актобе произошел пожар, пострадали 5 человек, в том числе ребенок, передает Kazakhstan Today.

В 04.30 14 декабря 2020 года в департамент по ЧС Мангистауской области поступила информация о том, что в пути следования пассажирского поезда №109 Мангышлак - Актобе произошло возгорание багажного вагона в районе разъезда №464, расположенного на территории Бейнеуского района Мангистауской области", - сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.





После поступившей информации на место ЧС направлены силы и средства ДЧС, ЦМК, НГПС "КазмунайТениз", АО НК "КТЖ" в количестве 30 человек, 7 единиц техники и 1 единица пожарного поезда.

В целях недопущения распространения возгорания на другие вагоны произведено оцепление багажного вагона от пассажирских. В результате пожара получили ожоги различной степени 5 человек, из них 1 ребенок. Все пострадавшие находились в багажном вагоне", - проинформировали в МЧС.

Пострадавшие доставлены в Центральную районную больницу села Бейнеу.

По предварительным данным, причиной возгорания явился разрыв газового баллона в багажном вагоне. В 07.19 пожар ликвидирован, багажный вагон сгорел полностью.

В настоящее время, сгоревший вагон оцеплен силами органов внутренних дел, а также для выяснения причин и обстоятельств пожара направлена исследовательская пожарная лаборатория департамента по ЧС Мангистауской области.

В 09.18 пассажирские вагоны направлены на станцию Актобе.

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