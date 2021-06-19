Подростки заблудились в горах Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. 18 ИЮНЯ - 17 июня, в 17.00, в 15 километрах от села Екпинда Толебийского района трое подростков поднялись на гору в ущелье Бургулюк, но после наступления темноты не смогли найти дорогу обратно, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Подростки смогли связаться с родителями, которые и вызвали спасателей. В итоге всех троих нашли и помогли им спуститься с гор, сообщает официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

В МЧС добавили, что один из туристов, 2003 года рождения, упал и получил перелом левой ноги, ему оказали первую медицинскую помощь и впоследствии передали сотрудникам скорой.

В спасательных работах были задействованы 11 спасателей и 3 единицы техники ДЧС Туркестанской области, а также 3 сотрудника бригады скорой помощи и 1 единица техники.

Стоит отметить, что в последнее время в горах региона участились инциденты с пропажей туристов.

Сообщение о пропаже семи человек на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка Толебийского района поступило 25 мая. 21 мая туристы в пешем порядке направились в ущелье Сары-Айгыр и должны были вернуться 24 мая. 28 мая в ходе аэровизуального облета на вертолете Казавиаспаса спасатели обнаружили трех из семи пропавших туристов. На следующий день, 29 мая, были обнаружены тела еще двух членов экспедиции. 13 июня найдено тело одного из пропавших туристов.

9 июня в полицию поступило сообщение о том, что в Сайрам-Угамском ущелье пропали 4 человека. Полицейские и спасатели нашли пропавших.

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