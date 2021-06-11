Полицейские и спасатели нашли пропавших накануне в горах Туркестанской области туристов

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ТУРКЕСТАН. 10 ИЮНЯ - 9 июня в полицию поступило сообщение о том, что в Сайрам-Угамском ущелье пропали 4 человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Семья местных жителей из Шымкента на двух автомашинах направилась на пик Безымянный. Бабушка, супруги и две внучки остались внизу, а двое мужчин, 1981 и 1984 годов рождения, с двумя сыновьями, 2005 и 2008 годов рождения, ушли дальше своим ходом, сообщает пресс-служба департамента полиции Туркестанской области.

Они должны были вернуться 9 июня, но женщины их не дождались и сообщили на пульт 102 Толебийского отдела полиции.

В результате поисковых мероприятий в ночь на 10 июня одна из мобильных групп обнаружила пропавших туристов живыми и здоровыми. Как оказалось, туристы заблудились между двумя горными реками и сбились с маршрута.

Напомним, это далеко не первый подобный случай в горах региона. Сообщение о пропаже семи человек на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка Толебийского района поступило 25 мая. 21 мая туристы в пешем порядке направились в ущелье Сары-Айгыр и должны были вернуться 24 мая. 28 мая в ходе аэровизуального облета на вертолете Казавиаспаса спасатели обнаружили трех из семи пропавших туристов. Их успешно эвакуировали, состояние молодых людей удовлетворительное. По словам туристов, они разделились на две группы. На следующий день, 29 мая, были обнаружены тела еще двух членов экспедиции.

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