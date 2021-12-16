Погибший в заказнике ЗКО охотоинспектор находился в рейде по заданию

Фото: Уральская неделя
Серик Маженов был в рейде в Бударинском заказнике по заданию для совместной работы с природоохранной полицией. От нашей инспекции в рейде он был там один. Что далее случилось, непонятно. Сколько соблазнов вокруг охраны сайги - ничто его не сбило с пути. Сам он не охотник, ружья не имеет. Нареканий по службе никогда не имел. В прошлом году за хорошие показатели службы получил благодарственное письмо за подписью президента. Следствие покажет…" - цитирует начальника инспекции по охране лесов и животного мира по ЗКО издание "Уральская неделя".
Напомним, что 14 декабря 44-летний руководитель отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Серик Маженов скончался вследствие неосторожного обращения с оружием.
По информации издания, выстрел, оказавшийся для инспектора смертельным, был произведен из MP-153 - многозарядного полуавтоматического гладкоствольного ружья. Выстрел произвело гражданское лицо.
У Серика Маженова остались двое детей - дочь и сын, оба студенты.