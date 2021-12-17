Погибший в ЗКО инспектор занимался незаконной охотой

Фото: Уральская неделя
УРАЛЬСК. 16 ДЕКАБРЯ - В департаменте полиции ЗКО сообщили, что погибший глава отдела территориальной инспекции области Серик Маженов в тот день был на незаконной охоте в заказнике, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Вместе с Маженовым охотились свидетель и подозреваемый в убийстве, сообщает портал "Мой ГОРОД".
В полиции также опровергли ранее распространенную в СМИ информацию о том, что трагедия произошла в результате выполнения Маженовым служебных обязанностей во время рейда и противостояния браконьерам.
Расследованием установлено, что все фигуранты (свидетели, потерпевший и подозреваемый) занимались незаконной охотой в пределах заповедной зоны. Расследование продолжается. Департамент полиции ЗКО просит верить официальным источникам и воздержаться от распространения недостоверной и не проверенной информации. Департамент полиции предупреждает, что за распространение заведомо ложных сообщений предусмотрена уголовная ответственность по статье 274 УК РК", - говорится в сообщении департамента.
Напомним, руководителя лесхоза застрелили случайно во время охоты в Бударинском заповеднике. Во время перезарядки оружия один из мужчин произвел выстрел, пуля попала в Маженова. Раненого своими силами отвезли в больницу в поселок Акжаик, где он впоследствии скончался.