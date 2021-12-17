Погибший в ЗКО инспектор занимался незаконной охотой

Фото: ДП СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. 17 ДЕКАБРЯ - Участковый инспектор помог семье детьми, замерзавшей на трассе в Северо-Казахстанский области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе областного ДП, женщина с детьми, возвращаясь из села Вознесеновка, решила остановиться возле леса, пофотографироваться, подышать свежим воздухом. А когда возвращались к машине, обнаружили, что ключей нет. Искали ключи около часа, ни один водитель не останаливался на помощь. Дети замерзли.

Остановился лишь участковый инспектор Куйбышевского сельского округа Александр Данилов, который по следам нашёл ключи от машины.

Также по информации полиции, на прошлой неделе водитель большегруза рассказал, как у него замёрзла солярка на автодороге Смирново - Киялы.

Хочу выразить огромную благодарность сотруднику УССО СКО сержанту полиции Асхату Оспанову. Он не оставил меня в трудную минуту на морозе. Усадил в своё авто, а сам начал останавливать другие машины, спрашивать у водителей паяльную лампу, помог отогреть и запустить мой грузовик", сказал водитель.

Как сообщалось ранее, в связи с ухудшением погодных условий в Алматинской области закрыли трассу республиканского значения Ушарал-Достык для всех видов транспорта.



