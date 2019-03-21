Посетителей ТЦ Esentai Mall в Алматы эвакуировали из-за сообщения о взрывном устройстве

Алматы. 29 октября. Kazakhstan Today - В торговом центре Esentai Mall в Алматы ищут взрывное устройство, все посетители эвакуированы, передает Kazakhstan Today.





Как сообщила официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек, сотрудники экстренных и оперативных служб города проводят проверочные мероприятия по сообщению о его заминировании.





В рамках предусмотренного алгоритма первичного реагирования на подобные сообщения в первую очередь была осуществлена эвакуация посетителей и работников центра. Нарядами дорожно-патрульной полиции с прилегающей к данному объекту проезжей части осуществляют отвод транспортных средств. Ранее аналогичные мероприятия были проведены в сети пиццерии и гостиничном комплексе, расположенном в Медеуском районе Алматы", - сказала она.





Салтанат Азирбек от имени департамента полиции Алматы призвала жителей города проявить понимание и, в случае необходимости, оказать содействие представителям спецслужб.





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