Пожар под Нур-Султаном ликвидирован спустя двое суток

КАРАГАНДА. 22 ИЮНЯ - На тушение природного пожара в Карагандинской области привлечен вертолет МЧС РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ликвидации пожара на территории Кувского лесничества в Каркаралинском районе задействованы силы и средства ДЧС Карагандинской области, Кувского хозяйства по охране лесов и животного мира, местных исполнительных органов, добровольных противопожарных формирований, местной полицейской службы, АО "Казавиаспас" МЧС, РГКП "Казавиалесоохрана", ТОО "Алтай Полиметалы", сообщает пресс-служба ДЧС региона.

Всего на месте пожара работают 280 человек, 44 единицы техники, 2 вертолета.





Продолжаются сбросы воды авиацией АО "Казавиаспас" МЧС. По состоянию на 17.00 22 июня осуществлено 12 сбросов воды.

Принятыми мерами пожар локализован на предварительной площади 250 га. Продолжаются работы по ликвидации огня. Тушение осложнено труднодоступной горной местностью, задымленностью, сильным и переменчивым ветром.

Открытых участков горения нет. Происходит тление кустарников и травы. На данный момент производится тушение дымоточек. Угрозы населенным пунктам нет. Жертв и пострадавших нет.

Также продолжаются работы по ликвидации природного пожара в Белагашском лесном хозяйстве на территории Бухар-Жырауского района, где произошло горение сухой травы на предварительной площади 100 га и 1,5 га леса. Пожар локализован утром 22 июня. Продолжаются работы по ликвидации. На месте задействованы 142 человек и 27 единиц техники ДЧС Карагандинской области, в/ч 52859 МЧС РК, добровольных противопожарных формирований, лесного хозяйства и местных исполнительных органов.