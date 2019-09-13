При тушении пожара в гостинице в Туркестанской области пострадали 5 сотрудников ДЧС

Туркестан. 12 сентября. Kazakhstan Today - 5 сотрудников ДЧС были госпитализированы после тушения пожара в гостинице в Туркестанской области, передает Kazakhstan Today.

Во время пожара заместитель командира батальона патрульной полиции майор полиции Канат Ракишев и сотрудник управления по ЧС города Туркестана майор гражданской защиты Болат Туйменов, во избежания человеческих жертв, обошли все комнаты, охватившей огнем гостиницы. В результате полицейские вынесли из горящего здания 4-летнюю девочку и помогли спастись двум иностранцам, гражданам Турции. Жертв нет.

"При ликвидации пожара пострадали 5 сотрудников ДЧС по Туркестанской области, которые поступили в Центральную больницу с ожогами и травмами различной степени. Среди них в реанимации в тяжелом состоянии находится заместитель начальника ГУ ДЧС Туркестанской области подполковник гражданской защиты Бахытжан Абдугаппаров. На сегодня состояние его здоровья улучшается и врачи обещали перевести его в палату", - сообщили в пресс-службе МВД.

11 сентября в город Туркестан прибыли министр внутренних дел РК генерал-лейтенант полиции Ерлан Тургумбаев и министр здравоохранения РК Елжан Биртанов. Министры посетили Центральную больницу Туркестанской области и встретились с пострадавшими сотрудниками ДЧС области. Генерал-лейтенант полиции Ерлан Тургумбаев пожелал пожарным скорейшего выздоровления и возвращения на службу.

В данное время по факту возгорания следователями управления полиции города Туркестана проводится досудебное расследование в соответствии со статьей 292 УК РК (Нарушение правил пожарной безопасности). Назначены экспертизы. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе и причины пожара.

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