Пьяная ссора закончилась поножовщиной и убийством в Алматинской области

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ТАЛДЫКОРГАН. 6 ДЕКАБРЯ - В управлении полиции Илийского района Алматинской области начато досудебное расследование по факту убийства 37-летнего мужчины в поселке Междуреченске, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятии за совершение вышеуказанного преступления в полицию доставлен 51-летний житель Илийского района, который дал признательные показания. Со слов свидетелей, в ходе распития спиртных напитков между пострадавшим и подозреваемым возникла словесная ссора, которая переросла в драку. В результате задержанный взял кухонный нож и ударил пострадавшего в шею", - сообщил заместитель начальника Илийского РУП Нурлан Сагындыков.
В отношении 51-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в ИВС Илийского РУП.