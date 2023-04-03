02.04.2023, 10:02 61486
Сильный ветер согнул металлическую трубу на предприятии в Кызылординской области
Фото: Акимат Казалинского района Кызылординской области
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Кызылорда. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сильный ветер и пыльная буря, обрушившиеся на Кызылординскую область, согнули металлическую трубу предприятия "Казалы Темиржолжылу", сообщается на официальной странице акимата Казалинского района в Facebook.
В акимате отметили, что информации о жертвах и пострадавших из-за обрушений вследствие неблагоприятных погодных условий нет.
На месте происшествия проводятся работы по устранению последствий бури и предупреждению чрезвычайных ситуаций в районе.
Как сообщалось ранее, в Кызылординской области сильный ветер снес крыши административных зданий и домов.
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03.04.2023, 11:44 13616
Жители Камчатки ощутили подземные толчки
В некоторых домах появились трещины
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Москва. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,9, расстояние от Петропавловска-Камчатского - 48 километров, глубина - 99,5.
В самом Петропавловске-Камчатском, по сообщениям очевидцев, тряслись стены, дребезжали окна, некоторые жители выбегали из зданий. По данным "Камчатскэнерго", несколько микрорайонов города остались без света после того, как на Мутновской ГеоЭс-1 по защите вибрации отключился один из турбогенераторов. Энергоснабжение удалось восстановить за 23 минуты, информирует РИА "Новости".
Директор Камчатского филиала Геофизической службы РАН Данила Чебров пояснил, что жители Камчатки почувствовали землетрясение, поскольку его эпицентр находился близко к поверхности. При этом позднее он назвал сейсмическое событие "заметным" для региона.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю, угроза цунами не объявлялась.
Сообщается, что в некоторых домах на Камчатке после сильного землетрясения появились трещины.
Имеется информация о повреждениях штукатурки и появившихся трещинах в некоторых зданиях", - заявил врио начальника управления Юрий Карташев.
02.04.2023, 17:13 48021
На территории Казахстана произошло землетрясение магнитудой 3,6 Дополнено
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Алматы. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Казахстана. Алматинцы ощутили подземные толчки, сообщает сеть сейсмических станций СОМЭ Министерства по ЧС Республики Казахстан.
Эпицентр землетрясения расположен в 17 км на юг от Алматы на территории Казахстана", - сообщает служба сейсмических станций "СОМЭ".
По данным сейсмологов, землетрясение зафиксировано 2 апреля в 16.56 по времени Астаны.
Энергетический класс землетрясения 8.2. Магнитуда MPV 3.6. Глубина эпицентра 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): 2 балла в Алматы.
Согласно алгоритму взаимодействия, оповещены соответствующие госорганы, проводится мониторинг на наличие разрушений, функционирования объектов жизнеобеспечения, сотрудниками ГУ «Казселезащита» производится обследование русел рек, а также гидротехнических сооружений на наличие повреждений. Оперативному дежурному департамента полиции доведена информация, для сбора информации о визуальном осмотре зданий и сооружений города на предмет разрушений и повреждений", - проинформировали в департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы.
Дополнено 02.04.2023, 18.00
По результатам оповещения соответствующих госорганов, на маршрутах патрулирования визуально ничего не наблюдается, обстановка стабильная.
Ранее сообщалось, что в Алматы и двух областях прогнозируют землетрясение.
Напомним, Казахстан входит в список государств с сейсмической нестабильностью. Высокому потенциалу сейсмической опасности подвержены территории Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областей. Однако самым активным является Алматинский регион - землетрясение может повлечь за собой сход лавин, селей, прорыв дамб.
По оценкам экспертов, в случае разрушительного землетрясения в Алматы потери составят порядка 400 тысяч человек, будет разрушено до 60 процентов зданий, а прямой ущерб составит порядка 200 миллиардов тенге. При этом потери будут не только огромны во всех отношениях, но и долгосрочны.
При попытках покинуть город образуется огромная пробка, которая перекроет дорогу спасателям и медикам для оказания помощи нуждающимся. Если же алматинцы побегут на улицу, начнется страшная давка, ведь нынешняя застройка слишком плотная. Просторных мест для спасения в чрезвычайной ситуации остается все меньше и меньше.
Стоит отметить, что казахстанские сейсмологи не участвуют в проектировании и строительстве многоквартирных жилых комплексов.
По словам директора ТОО "Института сейсмологии" Министерства по ЧС РК Даулета Сарсенбаева, необходимо на государственном уровне вести тотальный контроль во время проектирования и строительства.
Кроме того, на карту сейсмических разломов нанесли жилищные комплексы, построенные после 2015 года.
Наибольшую сейсмическую опасность для города представляет Заилийский разлом (диагональный), проходящий вдоль улицы Аль-Фараби, через антенное поле, площадь Республики, пересечение улиц Абая и Кунаева, по улице Казыбек би, через Парк культуры на восток.
Разлом в широтном направлении проходит по улице Джандосова, Тимирязева, Сатпаева, Фурманова - на северо-восток. Северный разлом проходит с запада через озеро Сайран (плотина), вдоль улицы Виноградова, Кабанбай батыра на гр. города, по улице Казыбек би к Парку культуры и отдыха на восток.
Учитывая высокий уровень развития экономики, наличие большого числа потенциально опасных объектов, значительную концентрацию населения, в настоящее время угрозу городу представляют даже землетрясения средней интенсивности.
Как сообщалось ранее, в начале февраля в Турции произошло сильное землетрясение. Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре. Обрушения домов были зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп. Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.
По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года. Число жертв землетрясений в Турции достигло 48 тысяч. Число погибших из-за землетрясения в Сирии достигло 1 414 человек, информирует РИА Новости. По оценке ООН, экономический ущерб от землетрясений в Турции оценивается в более 100 миллиардов долларов.
Землетрясение в Турции стало причиной сильного сдвига литосферных плит. Подземные толчки вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется, заявил голландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший землетрясение в Турции.
В Турции начались расследования в отношении 612 человек, которые причастны к строительству зданий, обрушившихся в ходе ряда землетрясений. Также в Турции задержали мэра города Нурдагы, в котором после землетрясений почти не осталось целых зданий. Теперь город, в котором ранее проживало 40 тысяч человек, полностью снесут и отстроят заново.
01.04.2023, 19:29 85041
В Кызылординской области сильный ветер снес крыши административных зданий и домов
В поврежденных зданиях ведутся необходимые работы
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Кызылорда. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сильный ветер снес крыши с административных зданий и домов в Кызылординской области.
В Енбекшинском сельском округе Шиелийского района без кровли остались школа, медпункт и здание полицейского участка, сообщает "Хабар 24".
В Ииркольском и Байтерекском сельских округах пострадали крыши домов культуры.
Ответственные следят за ситуацией, в поврежденных зданиях проводят необходимые работы, в целях безопасности отключили электричество.
Стоит отметить, что синоптики объявили штормовое предупреждение в регионе. По данным Казгидромета, 2 апреля в центре Кызылординской области сохраняется пыльная буря. Ветер восточный 15-20, в центре области 23-28 метров в секунду. В Кызылорде 2 апреля также сохраняется пыльная буря. Ветер восточный 15-20, порывы 25 метров в секунду.
01.04.2023, 17:28 91291
Пять человек погибли в результате лобового столкновения автомобилей на трассе в Алматинской области
Фото: кадр из видео Polisia.kz
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Алматы. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Пять человек погибли в результате лобового столкновения двух автомобилей на трассе в Алматинской области.
1 апреля около 08.00 водитель авто Audi 100, 43-летний житель Уйгурского района, на 196 км автодороги Алматы - Кокпек - Коктал, выехав на встречную полосу, допустил лобовое столкновение с Audi С4 под управлением гражданина Б, 1964 года рождения", - сообщает Polisia.kz.
В результате ДТП водитель Audi 100 и его 3 пассажира, а также водитель Audi С4 скончались на месте. Четыре пассажира с различными травмами доставлены в центральную районную больницу, расположенную в селе Шонжы.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Енбекшиказахского района по части 4 статьи 345 УК РК. Проводятся следственные действия с назначением необходимых экспертных исследований.
Кроме того, по данным полиции, сегодня около 12.45 в результате ДТП в Павлодаре погиб один человек. Сообщается, что водитель автомашины Аudi на улице Малая объездная не уступил дорогу ТС и совершил столкновение с автомашиной Man с прицепом Hennigdorf. В результате ДТП пассажир Аudi скончался на месте.
По факту проводится проверка. Обстоятельства и причины совершения происшествия будут установлены в ходе проверки.
01.04.2023, 12:52 101646
В Коксуском районе Жетысуской области произошел взрыв котельной
Погиб один человек
Фото: Instagram/koksu_akimdigi
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Талдыкорган. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Коксуском районе Жетысуской области произошел взрыв котельной, погиб один человек. Об этом сообщили в акимате района.
1 апреля текущего года в 08.52 в селе Казахстан Коксуского района произошел взрыв котельной на общей площади 22 квадратных метра. При несчастном случае погиб один рабочий", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в настоящий момент угрозы нет. Причина взрыва устанавливается.
01.04.2023, 11:32 104416
Подросток покончил с собой в Алматинской области
Полиция проводит расследование
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Конаев. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Подросток покончил с собой в селе Турар Алматинской области. По данному факту проводится расследование.
Шестнадцатилетний школьник пришел домой с учебы. Пообедав, отправился спать, рассказывает его бабушка. Спустя 2 часа родственница зашла в сарай и обнаружила внука повешенным. Мальчик уже был мертв. Сейчас по факту суицида полицейские проводят досудебное расследование. Причины поступка выясняют полицейские, сообщает AstanaTV.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 105, часть 1, УК РК. В настоящее время проводятся следственные мероприятия и назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщили в департаменте полиции региона.
01.04.2023, 09:27 108601
В столичном ТРЦ сорвался эскалатор, пострадал мужчина
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из торгово-развлекательных центров Астаны произошел резкий спуск эскалатора. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
По данным МЧС, происшествие случилось ночью 31 марта, в 23.52 в ТРЦ "Сарыарка".
Предварительно из-за резкого спуска эскалатора с 3-го на 2-й этаж получил ушиб голеностопного сустава мужчина 1992 года рождения, который после осмотра службой "103" отпущен домой. Информация по обращению за медицинской помощью других посетителей ТРЦ не поступала", - проинформировали в ведомстве.
Сообщается, что посетители выходили из кинотеатра, расположенного в ТРЦ, после вечернего сеанса. Торговые павильоны и бутики работают до 22.00.
На место происшествия выезжали 9 сотрудников ДЧС Астаны и 2 единицы техники.
31.03.2023, 20:39 114776
В Усть-Каменогорске пожарные спасли пожилую женщину
Фото: МЧС РК
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Усть-Каменогорск. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 31 марта, в Усть-Каменогорске произошел пожар в пятиэтажном доме, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Горела квартира на третьем этаже. На место происшествия прибыли сотрудники ДЧС ВКО.
В горящей квартире никого не было. Звеном газодымозащитной службы при проведении разведки в подъезде была обнаружена пожилая женщина. Одновременно из квартир эвакуированы 10 человек.
29 марта в Экибастузе прохожий спас из пожара женщину и 9-месячного ребенка.
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Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?