Ситуация находится на контроле правительства - Минэнерго об аварии на Экибастузской ТЭЦ
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Экибастуз. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве энергетики Республики Казахстан прокомментировали очередную аварию на ТЭЦ Экибастуза.
На месте работает оперативный штаб акимата области с участием представителей МЧС, Комитета атомного и энергетического надзора и контроля. Ситуация находится на контроле правительства", - сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным министерства, в настоящее время в работе на Экибастузской ТЭЦ 6 котлов, температура теплоподачи 70 градусов.
На Экибастузской ТЭЦ произошло повреждение на коллекторе подачи тепловой сети водогрейной части. В результате остановлены водогрейные котлы со снижением параметров температуры теплоносителя. Около 20.00 ремонтные работы были завершены, после заполнения коллектора в 23.00 начата поочередная растопка водогрейных котлов для поднятия параметров тепловой сети", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в ночь на 18 февраля в 4.55 на станции произошел обрыв заглушки на трубопроводе сетевой воды. Для локализации места повреждения трубопровода сетевой воды поочередно остановлены работающие котлоагрегаты №№ 12, 13, 15, сетевые насосы. Сразу же проведены работы по отсечению поврежденного участка и начаты ремонтные работы. Работа станции не была остановлена. В работе остались три энергетических котлоагрегата - №№ 5, 6, 9 и энергетические насосы.
В 16.30 повреждение на трубопроводе сетевой воды на ТЭЦ устранено, началось заполнение трубопровода. В ремонтных работах были задействованы 70 человек.
Также в феврале на теплосетях Экибастуза зафиксировано 19 повреждений, в том числе 9 - на магистральных сетях, 10 - на внутриквартальных сетях. Собственнику ТЭЦ было поручено в двухдневный срок разработать дорожную карту по обеспечению необходимой паровой нагрузки, а также ускорить поставки материалов и оборудования для выполнения ремонтных работ.
Произошедшая 27 ноября крупная авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение. 7 января на Экибастузской ТЭЦ вновь произошла авария. Из-за свищей поочередно вышли из строя три котлоагрегата. Жители жаловались на холод в квартирах.
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры для стабилизации тепла в домах Экибастуза. Министр нацэкономики Куантыров сообщил, что с весны этого года планируется повышение тарифов на комуслуги. Набольшее повышение ожидается для жителей Экибастуза в связи с высоким износом сетей. Предполагается, что квитанции с новыми тарифами жители данных городов получат уже весной - в марте или апреле.
Ранее аким Павлодарской области Асаин Байханов выразил недовольство перерасчетом оплаты за теплоэнергию в Экибастузе.