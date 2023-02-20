Ситуация находится на контроле правительства - Минэнерго об аварии на Экибастузской ТЭЦ

В тушении пожара были задействованы 12 сотрудников

Фото: МЧС РК

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Экибастуз. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области спасено 20 человек при пожаре в одном из домов города Экибастуза, - В Павлодарской области спасено 20 человек при пожаре в одном из домов города Экибастуза, информирует пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.





Сообщается, что благодаря оперативным действиям пожарных при помощи автолестницы и специальных спасательных колпаков по лестничному маршу спасено 20 человек, из них 4 детей.





Фото: МЧС РК





В тушении пожара были задействованы 12 сотрудников и 3 единицы техники.



