19.02.2023, 13:18 28626

Ситуация находится на контроле правительства - Минэнерго об аварии на Экибастузской ТЭЦ

В настоящее время в работе на Экибастузской ТЭЦ шесть котлов, температура теплоподачи 70 градусов
Ситуация находится на контроле правительства - Минэнерго об аварии на Экибастузской ТЭЦ
Фото: ortcom.kz
Экибастуз. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве энергетики Республики Казахстан прокомментировали очередную аварию на ТЭЦ Экибастуза.

На месте работает оперативный штаб акимата области с участием представителей МЧС, Комитета атомного и энергетического надзора и контроля. Ситуация находится на контроле правительства", - сообщили в пресс-службе ведомства.


По данным министерства, в настоящее время в работе на Экибастузской ТЭЦ 6 котлов, температура теплоподачи 70 градусов.

На Экибастузской ТЭЦ произошло повреждение на коллекторе подачи тепловой сети водогрейной части. В результате остановлены водогрейные котлы со снижением параметров температуры теплоносителя. Около 20.00 ремонтные работы были завершены, после заполнения коллектора в 23.00 начата поочередная растопка водогрейных котлов для поднятия параметров тепловой сети", - добавили в пресс-службе.


Напомним, в ночь на 18 февраля в 4.55 на станции произошел обрыв заглушки на трубопроводе сетевой воды. Для локализации места повреждения трубопровода сетевой воды поочередно остановлены работающие котлоагрегаты №№ 12, 13, 15, сетевые насосы. Сразу же проведены работы по отсечению поврежденного участка и начаты ремонтные работы. Работа станции не была остановлена. В работе остались три энергетических котлоагрегата - №№ 5, 6, 9 и энергетические насосы.

В 16.30 повреждение на трубопроводе сетевой воды на ТЭЦ устранено, началось заполнение трубопровода. В ремонтных работах были задействованы 70 человек.

Также в феврале на теплосетях Экибастуза зафиксировано 19 повреждений, в том числе 9 - на магистральных сетях, 10 - на внутриквартальных сетях. Собственнику ТЭЦ было поручено в двухдневный срок разработать дорожную карту по обеспечению необходимой паровой нагрузки, а также ускорить поставки материалов и оборудования для выполнения ремонтных работ.

Произошедшая 27 ноября крупная авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение. 7 января на Экибастузской ТЭЦ вновь произошла авария. Из-за свищей поочередно вышли из строя три котлоагрегата. Жители жаловались на холод в квартирах.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры для стабилизации тепла в домах Экибастуза. Министр нацэкономики Куантыров сообщил, что с весны этого года планируется повышение тарифов на комуслуги. Набольшее повышение ожидается для жителей Экибастуза в связи с высоким износом сетей. Предполагается, что квитанции с новыми тарифами жители данных городов получат уже весной - в марте или апреле.

Ранее аким Павлодарской области Асаин Байханов выразил недовольство перерасчетом оплаты за теплоэнергию в Экибастузе.
 
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Теги:АварияКомментарийМинэнергоТЭЦ

новости по теме

20.02.2023, 10:23 1026

Учащиеся Экибастуза вновь перейдут на дистанционное обучение

Для прогрева помещений и достижения в них нормального температурного режима требуется время
Экибастуз. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - До 24 февраля школьники и учащиеся колледжей Экибастуза уйдут на дистанционное обучение, детские сады будут работать в режиме дежурных групп.

Как пояснили в управлении образования города, для прогрева помещений и достижения в них нормального температурного режима требуется время, сообщает телеканал "Хабар 24".

Напомним, в ночь на 18 февраля на ТЭЦ Экибастуза  вновь произошла авария. Работа трех из шести котлоагрегатов остановлена. В соцсетях экибастузцы сообщают о том, что в домах ледяная вода и батареи, и требуют вновь ввести в городе режим ЧС.

Сейчас на ТЭЦ работают шесть котлов и город обеспечивают теплом.
 
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Теги:Экибастуз
20.02.2023, 08:43 3861

Четыре человека погибли в страшном ДТП в Кызылординской области

Проводится расследование
Четыре человека погибли в страшном ДТП в Кызылординской области
Фото: Polisia.kz
Кызылорда. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Четыре человека погибли в страшном ДТП на трассе Самара - Шымкент в Сырдаринском районе Кызылординской области.

19 февраля на автомобильной дороге Самара - Шымкент на 1767-1768 км произошло столкновение автомашин Mercedes и Opel. В результате ДТП погибли 4 человека, один находится в больнице. Подробные данные выясняются", - сообщили в Министерстве внутренних дел РК.


Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 345 часть 4 УК РК, проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы.
 
19.02.2023, 16:09 23076

Пожар в многоэтажке Экибастуза: спасено 20 человек   

В тушении пожара были задействованы 12 сотрудников
Пожар в многоэтажке Экибастуза: спасено 20 человек
Фото: МЧС РК
Экибастуз. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области спасено 20 человек при пожаре в одном из домов города Экибастуза, информирует пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Сообщается, что благодаря оперативным действиям пожарных при помощи автолестницы и специальных спасательных колпаков по лестничному маршу спасено 20 человек, из них 4 детей.

Фото: МЧС РК

В тушении пожара были задействованы 12 сотрудников и 3 единицы техники.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в многоэтажке в Таразе эвакуировано 20 человек.
 
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Теги:ЭкибастузПожарЛюдиСпасение
17.02.2023, 08:21 91096

Момент страшного пожара на нефтебазе QazaqOil попал на видео  

В результате пожара погиб работник
Фото: Instagram/aqmola_tjd
Кокшетау. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Кокшетау 16 февраля на территории топливной станции QazaqOil в северной промзоне произошло загорание двух топливозаправщиков.

Пожар локализован в 11.05 и полностью ликвидирован в течение 20 минут. Площадь пожара составила 35 квадратных метров. В результате загорания погиб мужчина 1988 года рождения - оператор АЗС, который находился на топливозаправщике. Причина пожара устанавливается", - сообщили в областном ДЧС.




Департамент по ЧС Акмолинской области напоминает жителям региона о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.
 
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Теги:ПожарАЗСКокшетау
16.02.2023, 19:18 103751

В Петропавловске произошла очередная авария на водопроводе

На период устранения аварии снижено давление на сетях водопровода в Рабочем поселке, в микрорайоне Береке и в привокзальном районе города
В Петропавловске произошла очередная авария на водопроводе
Петропавловск. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске 16 февраля произошла авария на водопроводе. В конце января на этом же участке водовода была аварийная ситуация, из-за которой три района города на сутки остались без воды.

Авария произошла на юго-восточном водоводе на трубе диаметром 800 мм в районе улицы Универсальной, сообщает "Петропавловск.news".

В настоящее время закрыты задвижки, ведутся работы по устранению повреждения. Для устранения повреждения задействованы все необходимые силы и средства ТОО "Қызылжар су". Всего 15 единиц техники и 35 человек", - сообщили в пресс-службе городского акимата.


На период устранения аварии снижено давление на сетях водопровода в Рабочем поселке, в микрорайоне Береке (Бензострой) и в привокзальном районе города. В ближайшее время будет организован подвоз воды. В предыдущий раз ремонтные работы на этом водоводе длились более суток.

28 января утром в Петропавловске произошел очередной порыв водовода вдоль железной дороги в районе улицы 314-й Стрелковой дивизии. Воды временно не будет в трех районах города.

В начале ноября после большого снегопада произошла авария.

В декабре из-за крупной аварии на водопроводе в Петропавловске без воды остались 15 домов и соцобъекты.
 
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Теги:Петропавловскводопроводпрорыв
16.02.2023, 13:03 110266

Более 20 человек в Шымкенте заразились бруцеллезом  

Источником заражения стали больные животные
Более 20 человек в Шымкенте заразились бруцеллезом
Фото: unsplash
Шымкент. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В прошлом году 21 человек в Шымкенте заразился бруцеллезом. Источником заражения стали больные коровы и овцы.

Рост заболеваемости санитарные врачи связывают с неблагополучной эпизоотической ситуацией среди животных. Санитарные врачи взяли 114 проб молока и молочных продуктов в очагах распространения инфекции. При этом 9 из них дали положительный результат на бруцеллез, сообщает Otyrar.kz.


Случаи заражения зарегистрированы не только от коров. Есть факты заражения от овцы, собаки и других животных. Что самое важное, случаи заражения не из одного источника. Если бы в одном месте было, то мы бы сказали, да, это все распространялось из одного источника. Но очаг был не один. Все пострадавшие заразились из разных источников", - рассказывает руководитель департамента санэпидконтроля Шымкента Абдиманап Тулебаев.


Cанитарные врачи отмечают, что инфекция передается не только через домашний скот, но и через других животных. Чтобы избежать инфицирования бруцеллезом, врачи рекомендуют подвергать тщательной термической обработке молоко и мясо.

Напомним, в прошлом году казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных. В июле в Алматы был подписан договор о создании казахстанско-британского СП по производству противоинфекционных ветеринарных препаратов.

В ноябре прошлого года агентство KAZAKHSTAN TODAY опубликовало интервью с академиком КазНАЕН, доктором химических наук Александром Ильиным, в котором ученый рассказал о научных исследованиях и открытиях в области борьбы с инфекционными заболеваниями сельскохозяйственных животных и птиц.
 
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Теги:ШымкентБруцеллез
16.02.2023, 10:02 113256

Двух жителей Экибастуза убило током при прорыве батареи

Установлено, что в гостиной на полу находился электрический обогреватель с оголенными проводами
Экибастуз. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские Экибастуза, приехавшие на вызов о затоплении жилого помещения, обнаружили в частном доме тела мужчины и женщины, которые погибли от удара током.

13 февраля на линию "112" поступило сообщение от жителя города Экибастуза о затоплении жилого помещения из-за повреждения радиаторов отопления по адресу улица Б. Жырау.

В ходе отработки вызова в жилом частном доме обнаружены тела мужчины, 1959 года рождения, и женщины, 1965 года рождения, без внешних признаков насильственной смерти. Сотрудниками ЧС и коммунальной службы установлено, что в гостиной на полу находился электрический обогреватель с оголенными проводами", - сообщает Polisia.kz


Данный факт зарегистрирован в УП города Экибастуза.

Экибастузско-Баянаульским МРО ИСЭ по Павлодарской области 14 февраля по итогам судебно-медицинского исследования тел выставлен предварительный диагноз "поражение техническим электричеством".

Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
 
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Теги:ТокУдарЭкибастузпрорывбатарея
15.02.2023, 10:15 138496

В Алматы сгорел пассажирский автобус  

На момент возгорания в салоне пассажиров не было
В Алматы сгорел пассажирский автобус
Алматы. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы на пересечении улицы Толе би и Восточной объездной дороги сгорел пассажирский автобус, сообщает ДЧС города.

Пожарные расчеты на место происшествия были направлены в 8.27.


По прибытии обнаружено горение автобуса марки "ЛиАЗ" на площади 25 квадратных метров. На момент возгорания в салоне пассажиров не было", - говорится в сообщении ведомства.


На тушение горящего автобуса поданы стволы с пеной, отдельно стволы поданы на охлаждение конструкций автобуса.

В 08.45 пожар был локализован и в 8.50 полностью ликвидирован.

ДЧС Алматы

Жертв и пострадавших нет. В тушении возгорания были задействованы 8 сотрудников и 2 единицы техники.

Дополнено 15.02.2023, 12.40

Позже в управлении городской мобильности города Алматы рассказали подробности происшествия.

По информации ведомства, водитель автобуса, следовавшего маршрутом №131, обнаружив техническую неисправность, предупредил всех пассажиров и произвел незамедлительную высадку людей на остановке.

Далее автобус направился в парк для устранения технической неисправности.

Следуя по проспекту Аль-Фараби в южном направлении, произошло возгорание в моторном отсеке. Водителем были приняты оперативные меры по тушению огня огнетушителем, однако через некоторое время произошел взрыв", - поделились в управлении.


В ведомстве обратили внимание, что автобус, в котором произошло возгорание, подходит к завершению нормативного срока эксплуатации. При плановой проверке технического состояния автопарка была выявлена высокая степень износа автобусов данной марки. В связи с чем для повышения качества предоставляемых услуг и безопасности пассажиров автопарком запланирован закуп новых подвижных единиц для их замены.

В целях обновления подвижного состава акиматом города Алматы производится закуп новых автобусов. В 2023 году запланировано приобретение 300 новых автобусов и обновление 100 единиц троллейбусов, частными парками закупается 150 единиц газовых автобусов", - добавили в пресс-службе.

 
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Теги:ПожарАвтобус

 

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