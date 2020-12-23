Скончался один из пострадавших при пожаре в поезде Мангышлак - Актобе

Актау. 22 декабря. Kazakhstan Today - В Мангистауской области скончался 42-летний мужчина, пострадавший при пожаре в пассажирском поезде Мангышлак - Актобе, передает Kazakhstan Today.

Врачи Бейнеуской центральной райбольницы не смогли реанимировать тяжелого пациента, у которого обгорело почти 80% тела, сообщает телеканал КТК

Напомним, ЧП на железной дороге произошло неделю назад . В результате сильнейшего пожара в багажном вагоне пострадали пять человек. Среди них оказался и 11-летний сын сотрудника Казпочты. По предварительной версии, причиной возгорания стал разрыв газового баллона.

Врачи продолжают бороться за жизнь еще одного тяжелого пациента. 31-летний мужчина подключен к аппарату ИВЛ. А состояние 11-летнего мальчика улучшается. У ребенка обожжено 50% тела, он оправился от шока и начал разговаривать. Еще двоих пострадавших обещают выписать на днях.

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