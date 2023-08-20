Смаилов встретился с членами семей шахтеров, погибших на шахте "Казахстанская"

В ходе встречи было отмечено, что всем семьям погибших будет оказана необходимая поддержка от государства и работодателя

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

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Караганда. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов встретился с членами семей шахтеров, погибших в результате аварии на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области, и посетил находящихся в больнице пострадавших горняков, - Премьер-министр РК Алихан Смаилов встретился с членами семей шахтеров, погибших в результате аварии на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области, и посетил находящихся в больнице пострадавших горняков, сообщает пресс-служба главы правительства.





В ходе встречи премьер-министр выразил искренние соболезнования семьям погибших шахтеров.





Мы разделяем вашу скорбь и тяжесть потери", - сказал Алихан Смаилов.





Он отметил, что по поручению главы государства создана специальная комиссия, которая детально расследует причины аварии на шахте.





Все ответственные лица будут соответствующим образом наказаны. В прошлом году была подобная ситуация. Тогда руководство обещало принять все необходимые меры и обеспечить безопасность труда, вложить инвестиции. Но, как мы видим, трагедии продолжаются, средства в нужном объеме не выделяются. Поэтому сейчас уже ребром стоит вопрос, что будет с собственником этой компании. По прошлым трагедиям расследование также на стадии завершения. Ожидается, что в сентябре материалы будут переданы в суд и виновные, в том числе топ-менеджмент компании, будут привлечены к ответственности. Несомненно, мы это доведем до конца", - подчеркнул премьер-министр.





В ходе встречи было отмечено, что всем семьям погибших будет оказана необходимая поддержка от государства и работодателя.





В частности, будет выплачено пособие по потере кормильца из республиканского бюджета и соцвыплата из Государственного фонда социального страхования.





Вместе с тем семьям погибших работодателем будет выплачено единовременное возмещение морального вреда в размере 10-кратной годовой заработной платы и возмещены расходы на погребение и проведение поминальных мероприятий.





В случае отсутствия жилья будет предоставлена квартира в Карагандинской области, а также обеспечено бесплатное обучение детей в высшем учебном заведении.





Кроме того, компания примет меры по трудоустройству членов семей и погашению ипотечных кредитов.





Обозначено, что исполнение всех этих обязательств будет продолжаться даже при смене собственника АО "АрселорМиттал Темиртау".





Как отметил премьер-министр, в настоящее время на "АрселорМиттал Темиртау" завершаются экологический аудит и аудит промышленной безопасности с привлечением международных компаний. Их завершение ожидается в течение сентября, по результатам чего будут приняты соответствующие решения.





В ходе встречи был поднят вопрос о снижении пенсионного возраста для горняков.





Алихан Смаилов сообщил, что в настоящее время вносятся законодательные изменения, которые позволят шахтерам выходить на пенсию раньше - в 55 лет.





Премьер-министр также посетил пострадавших горняков в многопрофильной больнице имени профессора Х. Ж. Макажанова в Караганде.





Было отмечено, что предприятие оплатит шахтерам больничный лист в размере 100% от средней заработной платы, лекарственные средства, будет предоставлено санаторно-курортное лечение и компенсирован моральный вред.





Напомним, в результате пожара на шахте пострадали 13 человек. 11 из них в настоящее время остаются в больницах.





Премьер-министр потребовал от МЧС и Минэкологии оперативно завершить проводимые в АО "АрселорМиттал Темиртау" промышленный и экологический аудиты для принятия соответствующего решения.





По факту пожара возбуждено уголовное дело.





Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акимату Карагандинской области провести всестороннее расследование причин аварии и оказать всю необходимую помощь пострадавшим.





Между тем казахстанские депутаты выступили с резкими заявлениями в адрес руководства "АрселорМиттал Темиртау". По мнению депутатов, произошедшая трагедия "является прямым следствием состояния оборудования в угольных шахтах, а также бездумного сокращения производственного персонала".



