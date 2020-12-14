Алматы. 13 декабря. Kazakhstan Today - Спортивный комплекс "Медина" горел в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Сообщается, что силы и средства ДЧС города выехали на место в 07.55 по повышенному рангу вызова. Открытым пламенем горел спортзал ангарного типа одноэтажного спортивного комплекса "Медина".

Создалась угроза перехода огня на близлежащее административное здание. Незамедлительно поданы пожарные стволы, автоцистерны установлены на гидранты. На месте задействовано более 70 человек личного состава и 19 единиц техники, в том числе руководство ДЧС Алматы и службы взаимодействия", - сообщил официальный представитель МЧС Талгат Уали.

Отмечается, что угроза снята, в 08.43 по пожару достигнута локализация, в 08.53 пожар ликвидирован полностью на общей площади 1000 квадратных метров.





Удалось отстоять примыкающий к горевшему залу еще один спортивный зал, 2-этажное административное здание, а также складское помещение. Жертв и пострадавших нет", - также сообщили в МЧС.

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