Среди пострадавших в Жамбылской области детей нет - МОН

ТАРАЗ. 27 АВГУСТА - Среди пострадавших в Жамбылской области детей нет, передаёт KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на пресс-службу министерства образования.
Сотрудники местных исполнительных органов эвакуировали 83 ребенка из ближайших населенных пунктов в город Тараз, а также в села Сарыкемер и Кенес Байзакского района. По поручению министра образования и науки Асхата Аймагамбетова ночью на место происшествия вылетел председатель комитета по охране прав детей Есенгазы Имангалиев. Также на месте работают представители территориального департамента по контролю качества в сфере образования МОН РК. Для эвакуированных детей созданы необходимые условия, они обеспечены горячим питанием, медикаментами. Спальные места оборудованы с учетом карантинных требований".
Родителям эвакуированных детей предложили отправить их в республиканский учебно-оздоровительный центр "Балдаурен", где созданы условия для обучения и проживания. Такая практика уже использовалась во время возникавших ранее чрезвычайных ситуаций.
Также в ведомстве организована работа круглосуточных горячих линий: телеграмм-чат "Bala gorqau", 8 702 564 21 68, 8 701 210 02 38, 8 717 274 25 28.
Напомним, взрывы в воинской части произошли вчера, около 19.00. С первых минут возгорания были подняты по тревоге пожарные команды воинской части, которые на пожарной гусеничной и колесной технике приступили к тушению пожара. Огонь быстро перекинулся на хранилища, где складированы инженерные боеприпасы. Как стало известно, на складах хранилось 500 тонн тротила.
Во время тушения пожара погибли пятеро военнослужащих. Из трёх близлежащих населённых пунктов эвакуировано больше 700 человек.
На месте ЧП находится министр обороны Нурлан Ермекбаев. Он провел оценку обстановки на складе инженерных боеприпасов, где вчера произошло возгорание и взрывы. Выявлено снижение интенсивности пожара.
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