Среди пострадавших в Жамбылской области детей нет - МОН

ТАРАЗ. 27 АВГУСТА - Среди пострадавших в Жамбылской области детей нет, передаёт KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на пресс-службу министерства образования.

Сотрудники местных исполнительных органов эвакуировали 83 ребенка из ближайших населенных пунктов в город Тараз, а также в села Сарыкемер и Кенес Байзакского района. По поручению министра образования и науки Асхата Аймагамбетова ночью на место происшествия вылетел председатель комитета по охране прав детей Есенгазы Имангалиев. Также на месте работают представители территориального департамента по контролю качества в сфере образования МОН РК. Для эвакуированных детей созданы необходимые условия, они обеспечены горячим питанием, медикаментами. Спальные места оборудованы с учетом карантинных требований".

Родителям эвакуированных детей предложили отправить их в республиканский учебно-оздоровительный центр "Балдаурен", где созданы условия для обучения и проживания. Такая практика уже использовалась во время возникавших ранее чрезвычайных ситуаций.





Также в ведомстве организована работа круглосуточных горячих линий: телеграмм-чат "Bala gorqau", 8 702 564 21 68, 8 701 210 02 38, 8 717 274 25 28.









Во время тушения пожара погибли пятеро военнослужащих . Из трёх близлежащих населённых пунктов эвакуировано больше 700 человек.





На месте ЧП находится министр обороны Нурлан Ермекбаев. Он провел оценку обстановки на складе инженерных боеприпасов, где вчера произошло возгорание и взрывы. Выявлено снижение интенсивности пожара.













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