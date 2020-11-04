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У грузовика отказали тормоза в Алматы

03.11.2020 9100
У грузовика отказали тормоза в Алматы
Алматы. 3 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы грузовик пронесся на большой скорости и попал в аварию, передает Kazakhstan Today. 
 
По предварительной версии, у машины отказали тормоза.
 
Грузовик на большой скорости снес несколько машин, остановку, расположенную у дороги трансформаторную будку. В результате столкновения грузовик разлетелся на части.
 
Авария произошла на проспекте Дулати. Грузовая машина - фирмы Shacman.
 

Он оттуда с Навои спускался, влетел на остановку и снес ее, пролетел и ударил несколько машин, сбил дерево и трансформаторную будку. Далее залетел в коттеджи", - сообщили очевидцы на видео, опубликованном в соцсетях.

 
Полиция города уточняет обстоятельства.

 

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