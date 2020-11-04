У грузовика отказали тормоза в Алматы

Алматы. 3 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы грузовик пронесся на большой скорости и попал в аварию, передает Kazakhstan Today.

По предварительной версии, у машины отказали тормоза.

Грузовик на большой скорости снес несколько машин, остановку, расположенную у дороги трансформаторную будку. В результате столкновения грузовик разлетелся на части.

Авария произошла на проспекте Дулати. Грузовая машина - фирмы Shacman.

Он оттуда с Навои спускался, влетел на остановку и снес ее, пролетел и ударил несколько машин, сбил дерево и трансформаторную будку. Далее залетел в коттеджи", - сообщили очевидцы на видео, опубликованном в соцсетях .

Полиция города уточняет обстоятельства.





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