Уральск. 31 мая. Kazakhstan Today - Уральск более суток отключен от водоснабжения из-за масштабной аварии, передает Kazakhstan Today.

Авария на канализационной магистрали произошла в Уральске 29 мая в районе между городскими районами Деркул и Зачаганск. Причиной стало то, что в 2009 году для магистрали были закуплены трубы из стекловолокна. Эту трубу элементарно растворило в агрессивной среде сточных вод, сообщил "Уральской неделе" сотрудник ТОО "Батыс Су Арнасы" на условиях конфиденциальности.

В 2010 году власти выделили почти 1,5 млрд тенге на замену труб канализационной магистрали, которая тянется по Шолохова, проходит в районе поселка Деркул, далее протянута в поселок Зачаганск и заканчивается на Комплексе очистных сооружении (КОС). Тогда областное управление строительства почему-то утвердило проект, по которому вместо металлических труб уложили 800-миллиметровые трубы из стеклопластика. Когда работы были завершены практически все специалисты, особенно бывший главный инженер "Батыс Су Арнасы" Григорий Вакуленко, были против того, чтобы принимать на баланс эту магистраль. Управление строительства уверяло, что трубы из композитных материалов долговечнее металлических. Но год назад именно на этой магистрали произошла такая же крупная авария", - рассказал специалист.

По его словам, тогда и выяснилось, что в агрессивной среде стекловолокно растворяется и трубу сплющивает под собственным весом. Спустя год авария повторилась и теперь специалисты уверены, что такие прорывы на этой канализационной магистрали будут происходить постоянно, что в свою очередь будет сопровождаться отключением воды по всему городу.

Издание сообщает, что вечером 30 мая эту информацию подтвердил директор ТОО "Батыс Су Арнасы" Салават Айбатов. По его словам, еще год назад, после масштабной аварии на канализационной магистрали, была изготовлена проектно-сметная документация по проекту полной замены стеклопластиковой трубы на трубу из полиэтилена.

"Реконструкцию данного коллектора начнут уже в этом году. В прошлом году мы разработали ПСД. В этом году выделено 1,2 млрд тенге. Конкурс уже объявлен. В 2019-2020 годах мы должны полностью коллектор от КНС-19А до КОС заменить на полиэтилен. Эти работы будут финансироваться из республиканского бюджета", - уточнил он.

Днем 30 мая комментируя телеканалу КТК ситуацию с аварией замакима города Сергей Доля назвал полную стоимость замены всей протяженности трубы из стеклопластика. По его словам, это обойдется бюджету в 3 млрд тенге.

"На момент аварии где-то было 120 тыс. жителей без воды. Но ночью мы в посёлок Зачаганск дали воду. На данный момент где-то около 60 тыс. населения у нас без воды. Это вся северо-восточная часть нашего города", - сказал Сергей Доля.

Общая протяженность коллектора, в котором использованы трубы из стекловолокна, составляет 15,6 километра. И, судя по всему, в любой момент такой же прорыв может случиться на любом участке этого канализационного коллектора.

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