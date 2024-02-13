Уральск остался без воды в результате аварии на коллекторе   

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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Для своевременного выявления и устранения утечек газа после землетрясения на газопроводах южных регионов страны АО "КазТрансГаз Аймак" запустил в Алматы и Шымкенте, а также Жамбылской, Жетысуской и Туркестанской областях передвижные мобильные лаборатории "ДЛС-Пергам", сообщает пресс-служба - Для своевременного выявления и устранения утечек газа после землетрясения на газопроводах южных регионов страны АО "КазТрансГаз Аймак" запустил в Алматы и Шымкенте, а также Жамбылской, Жетысуской и Туркестанской областях передвижные мобильные лаборатории "ДЛС-Пергам", сообщает пресс-служба компании





В результате обследования в этих регионах с 29 января по 12 февраля было обнаружено 34 утечки газа, работы по устранению утечек проводились круглосуточно без выходных.





Такие меры предпринимаются для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, поскольку утечка газа может иметь серьезные последствия.





Работы по обследованию подземных и надземных газопроводов высокого и среднего давления с помощью тепловизоров и детекторов метана будут продолжены.





Напомним, сильное землетрясение на границе Кыргызстана и Китая произошло 23 января в 00.09. Его эпицентр был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой 5 баллов.





В момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Всего в Алматы пострадали 67 человек. Также после землетрясения на 44 социальных объектах в Алматинской области были обнаружены трещины.





Несколько часов люди находились на улице, опасаясь повторного землетрясения. Из-за отсутствия сведений о местонахождении пунктов сбора и проблем с уплотняющей застройкой даже на улице люди продолжали оставаться в опасности, так как стояли среди высотных зданий.





По данным портала Protenge, в минувшем году в Алматы освоили 1,1 млрд тенге, чтобы создать автоматизированную систему раннего оповещения о сильных землетрясениях. Однако она не была включена во время землетрясения. Между тем очевидцы сообщают, что за 20 секунд до подземных толчков у них сработала система оповещений Android о землетрясениях. То есть телефоны оказались более надежным средством оповещения, нежели дорогостоящая система.





Депутаты на заседании мажилиса отметили, что землетрясение в Алматы наглядно показало неготовность сотрудников служб по чрезвычайным ситуациям и чиновников.



