Утечка газа после землетрясения: в Алматы отключили 170 частных домов

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Алматы. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Начиная с 23 января после первых землетрясений в южных регионах страны специалисты АО "КазТрансГаз Аймак" ежедневно проводят обход по выявлению и устранению негативных последствий на газопроводах и сооружениях на них, сообщает пресс-служба - Начиная с 23 января после первых землетрясений в южных регионах страны специалисты АО "КазТрансГаз Аймак" ежедневно проводят обход по выявлению и устранению негативных последствий на газопроводах и сооружениях на них, сообщает пресс-служба компании





Для обеспечения безопасности и эффективного реагирования на возможные утечки газа АО "КазТрансГаз Аймак" при содействии АО "Интергаз Центральная Азия" привлечена мобильная лаборатория "ДЛС-Пергам" для оперативного обследования газопроводов и сооружений на них на наличие утечек газа и их незамедлительного и оперативного устранения.





30 января в Алматы работники службы эксплуатации газовых сетей мобильной лабораторией "ДЛС-Пергам" обнаружили утечку газа подземного газопровода среднего давления. Вследствие чего были отключены от газа 170 частных домов. В тот же день, 30 января, специалисты АО "КазТрансГаз Аймак" ночью провели оперативные аварийно-восстановительные работы, направленные на устранение утечки. В настоящее время все абоненты подключены к газоснабжению.





Напомним, сильное землетрясение на границе Кыргызстана и Китая произошло 23 января в 00.09. Его эпицентр был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой 5 баллов.





В момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Всего в Алматы пострадали 67 человек. Также после землетрясения на 44 социальных объектах в Алматинской области были обнаружены трещины.





Несколько часов люди находились на улице, опасаясь повторного землетрясения. Из-за отсутствия сведений о местонахождении пунктов сбора и проблем с уплотняющей застройкой даже на улице люди продолжали оставаться в опасности, так как стояли среди высотных зданий.





По данным портала Protenge, в минувшем году в Алматы освоили 1,1 млрд тенге, чтобы создать автоматизированную систему раннего оповещения о сильных землетрясениях. Однако она не была включена во время землетрясения. Между тем очевидцы сообщают, что за 20 секунд до подземных толчков у них сработала система оповещений Android о землетрясениях. То есть телефоны оказались более надежным средством оповещения, нежели дорогостоящая система.





Депутаты на заседании мажилиса отметили, что землетрясение в Алматы наглядно показало неготовность сотрудников служб по чрезвычайным ситуациям и чиновников.



