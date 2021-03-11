В Актюбинской области колонна машин попала в ДТП

Актобе. 10 марта. Kazakhstan Today - Целая колонна машин попала в аварию из-за плохой видимости недалеко от Актобе, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает портал " Мой ГОРОД ", на Южной автодороге Западная Европа - Западный Китай произошло ДТП с участием колонны машин.

По словам начальника управления ДЧС Актюбинской области Кумара Турмагамбетова, в регионе погодные условия ухудшились, видимость нулевая, бушует метель.

Мы создали оперативный штаб, чтобы быстро реагировать на ситуацию. 10 марта закрыли дороги Кобда - граница с ЗКО, Сарыжар - граница с РФ, а также Кандыагаш - Эмба - Иргиз. Просим настоятельно не покидать населенные пункты, дождаться улучшения погоды и открытия дороги. Погода меняется быстро. В сторону Мартука утром открыли дорогу, через 15 минут закрыли, началась метель. Три дня мы спасали людей, оставшихся в дороге в Айтекебийском, Кобдинском и Мартуском районах. 13 человек спасли в Кобдинском районе, в их числе двое детей. Всех доставили до сел", - рассказал Кумар Турмагамбетов.

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