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В Алматы горел магазин по проспекту Суюнбая02.02.2018
Происшествия  09:36

Алматы. 2 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы горел магазин по проспекту Суюнбая, в ходе тушения пожара из помещения эвакуированы три газовых баллона, передает Kazakhstan Today.

"2 февраля 2018 года, в 00.30, на пульт 101 ДЧС Алматы поступило сообщение о горении магазина по адресу: Турксибский район, проспект Суюнбая, дом 419-а. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 6 минут, в 00.36. Силы и средства наращивались по повышенному номеру вызова", - сообщила официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова.

На месте пожара был организован штаб, для борьбы с огнем было развернуто два боевых участка, рассредоточенных по периметру здания. В ходе тушения пожара эвакуировано три газовых баллона объемом 50 литров.

"Как выяснилось, произошло горение магазина, пристроенного к 2-этажному жилому дому, с переходом огня на балконы квартир №№6, 7. Эвакуировано 10 человек, из них двое детей. Пожар локализован в 01.08 и ликвидирован в 01.43. Площадь пожара составила 150 квадратных метров", - добавила представитель ведомства.
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