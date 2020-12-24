В Алматинской области несколько мужчин избили водителя автобуса

Алматы. 23 декабря. Kazakhstan Today - 20 декабря несколько молодых людей совершили разбойное нападение на водителя автобуса в поселке Жетыген Илийского района. Указанный факт зарегистрирован в Илийском РУП, передает Kazakhstan Today.

По информации полиции, произошел конфликт между водителем и пассажиром.

Установлено, что словесная перепалка переросла в драку, что подтверждается видео с камеры автобуса, после чего, пассажир позвонил своему сыну, который приехал с другом и вместе они нанесли несколько ударов водителю автобуса. Подозреваемые задержаны. Ими оказались жители села Нура Талгарского района - 28-летний сын пассажира и его 21-летний друг", - сообщает портал Polisia.kz .

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, здоровью водителя общественного транспорта причинен легкий вред. Материалы производства по статье 73-1 КоАП РК для принятия решения направлены в суд.

Сообщается, что задержанные принесли извинения водителю автобуса.

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