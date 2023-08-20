В Алматы неблагополучную мать лишат родительских прав

Фото: polisia.kz

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Алматы. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы неблагополучная мать четверых детей будет лишена родительских прав, - В городе Алматы неблагополучная мать четверых детей будет лишена родительских прав, сообщает Polisia.kz.





Эту семью на учет мы поставили в мае этого года, она приехала из Павлодара. Во время проверок женщина неохотно шла на контакт. В ходе очередной проверки 8 августа я почувствовала неладное: в доме были слышны звуки, но дверь никто не открыл. К месту происшествия по моему сигналу были подтянуты местный участковый инспектор, сотрудники ДЧС и представители опеки. Дверь была принудительно вскрыта", - проинформировала участковый инспектор по делам несовершеннолетних ОЮП УП Медеуского района Айжан Бутабаева.





По ее словам, женщина находилась дома в состоянии алкогольного опьянения средней степени, как подтвердило освидетельствование.





Детки - девочка, 2016 года рождения, мальчик, 2018 года рождения, и еще один мальчик, 2020 года рождения, были неухожены. В доме царила антисанитария. Ребятишек незамедлительно доставили в центр поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации", - добавил Айжан Бутабаева.





По словам руководства управления полиции Медеуского района, материал производства собран и 18 августа 2023 года будет представлен в комиссию по защите прав несовершеннолетних для дальнейшего лишения женщины родительских прав.





Напомним, в прошлом году в Экибастузе обнаружили четырех детей в ужасающем состоянии. В неухоженной квартире находились четверо детей - 2016, 2014, 2017 и 2018 годов рождения.





У всех позднее диагностировали различные заболевания, никто из детей не был в состоянии ходить. Дети не ели три дня, так как в доме не было еды. Одежды и обуви в необходимом количестве у детей не было. Они не были прикреплены ни к какому медучреждению, не обращались и не показывались врачам.





По данным СМИ, многодетная семья переехала в город Экибастуз три года назад из села. Жили в съемной квартире на случайные заработки отца и пособие по многодетности, которое получала мать малышей. После данного случая ряд сотрудников органов полиции, акиматов и учреждений здравоохранения понесли дисциплинарные взыскания вплоть до увольнения.





Стоит отметить, что родители отделались денежным штрафом. Суд рассматривал два дела в отношении матери и отца малышей по части 1 статьи 127 КоАП РК. В качестве наказания по данной статье предусмотрен штраф 10 МРП, но с учетом их материального положения сумму штрафа снизили на 30%. Семью взяли на контроль и учет.





В декабре стало известно, что доведенные до истощения дети из Экибастуза выжили и идут на поправку, но продолжают оставаться в своей семье.





Семья также живет в Экибастузе. Органами опеки и попечительства на систематической основе осуществляется посещение семьи по месту жительств